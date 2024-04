El comú refarà les voravies malmeses de Prat de la Creu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pressupost d’Andorra la Vella per a aquest exercici inclou una partida de més de 400.000 euros per a la millora de voravies, i tot just aquesta setmana la corporació ha convocat el concurs per intervenir en diferents trams del carrer Prat de la Creu. Concretament, els plànols del plec de bases de la licitació inclouen treballs en les voreres de banda i banda de la via entre la rotonda de Tobira i l’edifici comunal de la plaça Lídia Armengol i, a partir de la rotonda del Govern, els trams que no han estat afectats per la reforma duta a terme en el passat mandat.

El concurs, que s’ha publicat al BOPA aquesta setmana, fixa el proper 16 de maig a les 15 hores com la data i hora límits per presentar ofertes. Els treballs consistiran en l’enderroc de la voravia existent i en la pavimentació posterior, segons els criteris marcats i respectant que quedin anivellades amb els trams que es mantenen. Per pal·liar l’afectació de les obres, s’actuarà per trams i de manera progressiva i l’adjudicatari haurà de garantir els accessos a comerços, blocs d’habitatges i aparcaments.

La planificació dels treballs s’haurà de comunicar al servei de circulació perquè sigui coneixedor dels terminis d’ocupació de la via i de possibles afectacions al trànsit, així com a les companyies de serveis. El plec marca dos materials per als nous trams per a vianants: bituminós o bé granit.