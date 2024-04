El comú canvia la fórmula però manté el finançament a Naturland

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria ja no farà cap més aportació econòmica directa a Naturland. Segons el pla financer de Camprabassa, la societat que gestiona l’ecoparc lauredià, aquest any la corporació encapçalada per Cerni Cairat encara havia d’injectar-hi 300.000 euros i, el 2025, 200.000 euros, mentre que a partir del 2026 el full de ruta preveia l’aturada de les aportacions de capital.

“Ja no hi haurà transferències de tresoreria [a Camprabassa]” Cerni Cairat, Cònsol major

El comú, tot i això, no abandona Naturland. No només perquè la decisió s’ha pres amb el consens de la direcció. També perquè, en contrapartida, la corporació avalarà noves línies de crèdit de l’ecoparc per a despeses corrents i d’inversió. Concretament, el comú garantirà el pagament dels crèdits davant de les entitats financeres per 1,5 milions d’euros. D’aquest import, mig milió correspon a l’increment de la línia de crèdit per a despesa corrent i, el milió restant, a la formalització d’una línia de crèdit per a despeses d’inversió. Només el capital provinent dels crèdits de què disposi el comú i que superi l’import dels fons propis de Camprabassa computarà en l’endeutament del comú.

“És fals que el comú no hi aporti diners [a Naturland] quan n’avala els crèdits” Josep Majoral, Conseller de la minoria

Segons Cairat, el principal benefici de la decisió d’aturar les aportacions econòmiques directes a Naturland és que “ja no hi haurà transferències de tresoreria” cap a Camprabassa. “Si el pla de viabilitat es compleix, aquesta hauria de ser la darrera intervenció” del comú lauredià, va assenyalar el mandatari. El conseller de la minoria Josep Majoral, per la seva banda, va matisar les paraules del cònsol major: “És fals que el comú no hi aporti diners quan n’avala els crèdits”. Tot i això, el grup d’UL+DA va donar suport a aquest punt.

En la sessió de consell d’ahir també va aprovar-se el pressupost per al 2024. El comú preveu tancar l’exercici amb un equilibri entre ingressos i despeses de 24,2 milions d’euros. D’aquests, uns 9,4 milions corresponen a inversions. La xifra, inèdita, s’explica perquè més de la meitat de l’import servirà per pagar les obres de reconstrucció del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, destruït en l’incendi del 9 de novembre del 2022.

La resta d’inversions més importants, per ordre decreixent, són la reparació de la xarxa de clavegueram de Fontaneda (350.000 euros), l’eixamplament i rectificació de la carretera de la Rabassa (300.000 euros), la remodelació de voravies arreu de la parròquia (180.000 euros), la reparació de la canonada d’entrada a la captació-dipòsit de Font de Joans (168.500 euros), la reconstrucció de la captació de Caborreu (150.000 euros), l’adequació de l’aparcament d’Aixirivall (150.000 euros) i la instal·lació del sistema de climatització del gimnàs del centre esportiu (150.000 euros).

El grup de la minoria va abstenir-se en la votació tant del pressupost com del marc pressupostari per al període 2024-2027. Majoral va alertar la tendència d’augment de la despesa fixa i, en paral·lel, de reducció de l’import destinat a inversions compromet la capacitat del comú per impulsar projectes en benefici de la parròquia. “La relació entre despeses fixes i inversions hauria de ser la inversa”, va afirmar.

En la sessió també va aprovar-se l’ordinació reguladora de la limitació horària de la circulació per les carreteres secundàries de camions abocadors de terres i runa als abocadors públics o privats. En aquest sentit, els camions només podran circular per la carretera de la Rabassa entre dos quarts de deu del matí i dos quarts de cinc de la tarda. Aquesta limitació horària s’afegeix a la vigent des del febrer, quan el mateix comú va prohibir d’abocar a la Rabassa runes procedents d’obres de fora de la parròquia.