Reallotjament dels veïns de les esquerdes

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella reallotjarà alguns dels veïns afectats per les importants esquerdes d’un edifici, situat al número 28 de l’avinguda Santa Coloma, en un altre hotel. Només seran les persones que ara mateix estan ubicades en apartaments turístics o hotels, ja que els que es troben en els habitatges del Jovial s’hi podran quedar fins a principis d’estiu, segons va comunicar el comú. El motiu és la partida destinada a sufragar els allotjaments on estan ubicats actualment duri el màxim possible. L’ens comunal deixarà de pagar el reallotjament dels veïns a partir d’aquest 30 de juny perquè la partida, de 150.000 euros, s’acabarà a partir d’aquesta data.

La corporació es va reunir amb els residents del bloc aquest dilluns i els va comunicar la decisió de traslladar-los en un altre establiment hoteler, on es quedaran a dormir.

A banda d’això, se’ls oferirà també els àpats d’esmorzar i sopar. En aquest cas, se’ls servirà el menjar en el Casal Calones, el menjador social de la gent gran, tal com van especificar des del comú.

El motiu d’aquest trasllat a un únic hotel és perquè s’ha buscat l’estalvi per tal que l’import destinat aquest any duri el màxim possible i, per una altra banda, per l’ocupació dels apartaments i els hotels. El canvi d’emplaçament es podria efectuar d’aquí a una setmana.

“Ens pensàvem que donarien bones notícies”, va manifestar una de les veïnes afectades sobre la reunió que van mantenir amb l’administració. Aquest fet genera incertesa a la vintena de famílies que es troben en aquesta situació, perquè una bona part no saben on podran anar quan arribi l’1 de juliol, segons va transmetre l’afectada. “És un problema molt gros, no sabem què farem”, va comentar la veïna en relació amb el fet de trobar un habitatge per traslladar-s’hi una temporada fins que no acabin les obres.

De moment, desconeixen quan podran tornar a les seves llars perquè, tal com van explicar des del consistori, el propietari del bloc de pisos va lliurar la sol·licitud del permís d’obres a finals del mes de febrer, però encara no han començat.

Un cop transcorri la data assenyalada, fonts del comú van assegurar que els habitants de l’edifici malmès no es deixaran mai desatesos i que se’ls oferirà ajuda. Des del departament Social se’ls assistirà amb els ajuts que es donen habitualment a persones amb necessitats. La intenció és estudiar les característiques particulars de cada una de les diferents 25 famílies.

Les esquerdes es van detectar cap a la primavera del 2022 i a principis de febrer del 2023 ja se’ls va desallotjar.

El març van poder tornar després d’uns treballs de consolidació dels fonaments, però més tard les escletxes es van eixamplar.