Verge de Canòlich, lliure de vehicles

El comú de Sant Julià de Lòria restringeix el trànsit de vehicles a l’avinguda Verge de Canòlich. El tram serà a l’alçada de la plaça de la Germandat, per tal de dotar la zona de més seguretat per als vianants i, especialment, per a les famílies que hi accedeixen amb infants, segons va apuntar ahir el mateix ens comunal. La mesura ja s’ha fet efectiva aquesta setmana i la intenció és que s’allargui fins al 30 de setembre en horari de tarda.

Una família passejant pel tram.Fernando Galindo

D’aquesta manera, el tram de l’avinguda Verge de Canòlich comprès entre el carrer Casa Comuna i el carrer Doctor Palau passarà a ser només per a vianants a partir de dos quarts de sis de la tarda fins a les nou de la nit, durant els dies laborables. Pels caps de setmana i festius, l’horari serà diferent, de deu del matí a nou de la nit.