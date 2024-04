detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Propostes per a un futur que garanteixi oportunitats' ha estat el tercer i darrer debat del cicle Filant xarxes que el comú d'Andorra la Vella ha posat en marxa aquest any i que ha tractat diferents temàtiques d'interès per a joves i famílies. El projecte, tal com ha posat en relleu la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, "ha estat un èxit" i la voluntat és "repetir el mateix format l'any que ve", ja que des de la corporació comunal es creu que "han estat uns debats molt innovadors" i que a més han tingut lloc en espais diferents, la qual cosa ha ajudat al fet que hagi estat "molt més dinàmic i diferent". Però especialment es valora que s'hagi "fomentat la participació dels joves" que se'ls hagi pogut donar "uns espais per poder tenir veu, expressar als adults i a la resta quines són les seves visions", és a dir, "com veuen realment les problemàtiques" que els afecten.

Nazzaro ha valorat especialment també el fet que abans que cadascuna de les sessions s'hagin dut a terme hi hagi hagut una "feina al darrere" una part "molt interessant" que és on precisament s'han "filat les xarxes" que donen títol al cicle. Així, els joves han pogut fer arribar les seves propostes, proposant les temàtiques, expressant les seves preocupacions i neguits. I també s'espera que puguin dir-hi la seva sobre com s'ha de plantejar el projecte en el futur. Així, dins la voluntat de mantenir el cicle, la intenció és que els joves ajudin a dissenyar cap a on ha d'evolucionar.

La consellera ha valorat que a ella personalment l'ha "sorprès molt" veure la participació aconseguida no només entre els joves sinó també entre la població en general, tal com per exemple es va poder palesar en el primer debat sobre l'ús de la tecnologia, i ha refermat que Filant xarxes ha estat un "aparador perfecte" per a les preocupacions i neguits dels joves.

Precisament el futur que tenen al davant aquests joves ha estat el que ha centrat la darrera de les sessions, en què han pres part l'exsíndica general Roser Suñé; l'exraonador del ciutadà Marc Vila i el doctor en Antropologia i professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Martín Correa-Urquiza. Precisament aquest darrer expert ha manifestat que una de les coses que "genera més malestar" entre els joves avui és pensar "què serà de mi" i que el que cal és veure el futur "com una possibilitat de transformació, com una oportunitat d'acció, d'acció política en el sentit de transformar les coses" i no només des d'una òptica "més partidista" sinó que el jovent pot "participar també en la possibilitat de canviar les regles del futur". Sobre com es pot donar un missatge encoratjador a aquests joves que sovint reben només missatges negatius, l'expert ha valorat que espais de debat com Filant xarxes són "espais de ressonàncies" en què ells poden expressar les seves preocupacions i, a més, estan tenint "un espai d'acollida" i considera que veure que hi ha "aquesta escolta pot donar-los una certa empenta" per intentar transformar el futur. Corre-Urquiza ha afegit que segons un informe del síndic de greuges de Barcelona els joves non tenen tant un problema amb la democràcia o amb la participació si no que "tenen més desafecció amb les institucions" perquè senten que els han "defraudat" i cal que entenguin que aquestes institucions també es poden canviar.