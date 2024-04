Es posen a licitació les obres del mirador astronòmic

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha posat a licitació les obres del futur mirador astronòmic. Així ho va informar ahir l’ens comunal. L’objectiu és tenir un punt d’observació dels estels durant tot l’any, tant a l’estiu com a l’hivern. “Com bé sabeu tenim el segell Starlight i estem dissenyant tota una estratègia al voltant del turisme astronòmic, que va clarament a l’alça i que va alineat amb els criteris de sostenibilitat que apliquem als diferents projectes”, va afirmar el cònsol menor, Roger Fité.

La infraestructura, a l’aire lliure, estarà instal·lada al Coll de la Botella i consistirà amb una plataforma circular, d’uns 10 metres de diàmetre, amb una rosa dels vents, on els aficionats a l’astronomia es podran instal·lar amb el seu telescopi o càmera fotogràfica. A més, hi haurà un panell interpretatiu del paisatge del cel nocturn.

Tot i que per saber el cost final cal esperar a rebre les propostes que facin les empreses, el pressupost inicial estimat està al voltant dels 50.000 euros. Les accions que s’han realitzat fins ara al voltant de l’astroturisme han tingut una gran acceptació. Aquest mateix dissabte hi haurà una observació de les estrelles, amb motiu del Dia Mundial Starlight i ja s’han exhaurit les places disponibles. La informació sobre les condicions per presentar-se a la licitació ja es poden consultar a la seu electrònica del comú.