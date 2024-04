La Festa de Sant Jordi per a la gent gran aplega prop de 250 persones

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La gent gran d’Andorra la Vella ha pogut gaudir aquest dijous d’una festa per celebrar Sant Jordi acompanyada de ball i berenar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, segons ha informat el comú a través d'un comunicat. Els cònsols major i menor, Sergi González i Olalla Losada, juntament amb les conselleres Maria Mazzaro i Eva Tadeo, han repartit roses i exemplars llibres. En total, prop de 250 persones han compartit una estona amenitzada amb un ball de tarda de la mà del músic Jordi Rojals.

El cònsol major s’ha mostrat molt satisfet per l’alta afluència a l’esdeveniment i ha recordat que des del Comú es treballarà per construir una parròquia “entre tots plegats”. González també ha animat als participants a prendre part dels projectes que té en marxa la corporació per al col·lectiu, com la coral d’Andorra la Vella o el consell de la gent gran, segons ha acabat la informació transmesa pel comú.