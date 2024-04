El comú no farà més aportacions econòmiques a Naturland

detail.info.publicated Víctor González Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria deixarà de fer aportacions econòmiques a Naturland aquest mateix any. En contrapartida, la corporació avalarà les línies de crèdit de Camprabassa. Aquestes computaran en l'endeutament comunal només per l'import disposat i per la part que superi l'import dels fons propis de la societat.

En la sessió de consell d'avui també s'ha aprovat el pressupost per al 2024. El comú preveu tancar l'exercici amb un equilibri d'ingressos i despeses de 24,2 milions d'euros. Uns 9,4 milions corresponen a inversions, dels quals 5,6 milions serviran per pagar les obres del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. La resta d'inversions projectades són, la majoria, millores en la xarxa d'aigua i altres infraestructures.

Durant el consell el cònsol major, Cerni Cairat, ha revelat que promotors privats projecten construir un parc logístic i industrial a la Riberola, a tocar de l'aparcament per a autocaravanes. Les obres podrien començar aquest mateix any. Gràcies a la cessió, el comú obtindrà un terreny d'uns 900 metres quadrats que acollirà equipaments comunals com la depuradora i magatzems.