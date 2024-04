Un tram de Verge de Canòlich serà per a vianants durant l'estiu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria restringeix el trànsit de vehicles a l'avinguda Verge de Canòlich, a l'alçada de la plaça de la Germandat, per tal de dotar la zona de més seguretat per als vianants i, especialment, per a les famílies que hi accedeixen amb infants, segons ha apuntat el mateix comú. La mesura s'ha fet efectiva aquesta setmana i s'allargarà fins al 30 de setembre en horari de tarda.

Així doncs, el tram de l'avinguda Verge de Canòlich comprès entre el carrer Casa Comuna i el carrer Doctor Palau passarà a ser només per a vianants de les 17.30 a les 21 hores de dilluns a divendres i els caps de setmana i festius de les 10 a les 21 hores.