El festival Ull Nu aposta pel curtmetratge

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’11a edició del festival audiovisual Ull Nu, que tindrà lloc del 8 al 12 de maig, apostarà plenament pels curtmetratges, i retirarà així la categoria de llargmetratges. Així ho van explicar ahir els codirectors del festival, Hèctor Mas i Marc Camardons, en el marc de la presentació de l’esdeveniment, acompanyats per la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro. La retirada de la secció ha estat motivada principalment perquè no van “rebre la resposta esperada”, va puntualitzar Mas. Des de l’organització s’han reconduït els premis per donar més valor als curtmetratges guanyadors. Enguany s’han creat dues categories noves: millor guió i millor muntatge.

“La retirada de la secció ha estat motivada perquè no van rebre la resposta esperada” Maria Nazzaro, Consellera de Social

D’altra banda, el festival compta amb Portugal com a convidat d’honor, concretament amb la col·laboració del festival Indie Lisboa. Hi haurà la presència de tres convidats especials: el programador del festival Indie Lisboa, Ricardo Vieira; el director del curtmetratge A barriga de Mariana, Federico Mesquita, i la directora del llargmetratge Simon chama, Marta Sousa. A més, es dedicarà una sessió especial per projectar aquest últim projecte, que s’estrenarà al país per primera vegada.

El festival comptarà amb un jurat professional integrat pel cineasta andorrà i guanyador de l’Ull Nu Álvaro Rodríguez, la muntadora de cinema català i nominada als premis Goya Sònia Escudé i la crítica de cinema a Barcelona i Berlinare Talents 2022, Mariona Burrull.

L’any passat es va dur a terme per primera vegada l’Ull Nu Lab de guió, una iniciativa que, com va valorar Camardons, “va anar superbé”. Aquesta acollida positiva ha permès ampliar una jornada més als participants. En aquesta categoria s’han rebut 38 guions, dels quals s’han seleccionat vuit, i els autors estan convidats a Andorra durant el transcurs del festival. Els joves estaran acompanyats de dos tutors, els guionistes Alejandro Marín i Marta Grau, que els guiaran en els seus projectes i realitzaran “els seus tallers complementats amb xerrades de processionals de la indústria”, va explicar Camardons.