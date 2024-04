Encamp farà el repartiment gratuït als veïns del compost per les flors

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp posa en marxa un any més el repartiment entre els veïns, i de manera gratuïta, del compost per a les ornamentacions florals. El repartiment es farà la setmana vinent del dilluns al divendres a partir de les 9 hores a l’aparcament de Terres Primeres de Dalt. El compost s'ha obtingut amb la recollida de matèria orgànica de grans productors. L'any passat van ser uns 80 veïns qui va participar a aquesta iniciativa i el comú recorda que és necessari portar un recipient, sac o bossa per dur el compost a casa.