Paritat entre homes i dones a la plantilla de treballadors del comú

El Pla d’igualtat al comú d’Ordino ja és una realitat que ha de servir per implementar, entre el 2024 i el 2028, les línies d’actuació i les mesures necessàries que igualin les oportunitats entre homes i dones a la corporació. El projecte l’ha liderat la conselleria de Gestió i Desenvolupament Humà i va començar el passat mandat amb una diagnosi prèvia entre els empleats, abans de fer el disseny del pla.

Una de les conclusions que presenta l’informe és que el comú d’Ordino disposa d’un equip equilibrat. Del conjunt del personal que va treballar durant el 2023 al comú d’Ordino, un 51% eren dones i el 49% són homes. Tot i l’equilibri, en termes generals es detecten certes posicions de treball que exhibeixen una clara tendència cap a la masculinització, com ara les d’agent de primera, agent de medi ambient i operari de manteniment, o cap a la feminització, com ara les d’educador i monitor. Pel que fa a la bretxa salarial, és un indicador discriminador que es descarta, ja que tot i la diferència del 4,11% a favor dels homes, està per sota del 25% que marca la diferència.

La cònsol major, Maria del Mar Coma, en una nota de premsa, va valorar positivament algunes de les conclusions presentades, com la paritat de gènere, fet que també és una realitat al consell de comú. “Estem en un bon punt de partida i aquesta eina ens ajudarà a sostenir els criteris d’igualtat i no discriminació, en tots els aspectes, que cal aplicar en qualsevol sector, per descomptat també el públic”, va indicar Coma del document que, un cop acordat, s’aprovarà en la propera sessió de consell de comú.

La consellera de Gestió i Desenvolupament Humà, Meritxell Rabadà, va fer una reflexió al voltant del pla, ja que sempre hi haurà aspectes a millorar i reptes per assolir la igualtat. “Des del comú ja treballem amb aquest alineament per incloure activitats i projectes que neixin amb aquesta voluntat”. Per aconseguir el compromís amb la construcció d’un entorn professional igualitari, com a principal objectiu, es crearà una comissió d’implementació, seguiment i avaluació dels diferents plans d’acció i mesures que se’n derivin.

El pla es treballa des de fa dos anys, en compliment de l’article 52 de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Cal recordar que, en el marc de l’Agenda 2030 i el Pla de desenvolupament sostenible, el comú va adoptar l’ODS 10 per a la reducció de les desigualtats. Des de l’inici de mandat ha estat una prioritat donar llum verd a aquest pla i aprovar-lo.