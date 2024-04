Ordino promou una jornada de ciberseguretat per a dones

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ordino acollirà el 20 d'abril la iniciativa 'We Are CyberGirls', una jornada enfocada a promoure l'interès i la participació de les nenes de 8 a 16 anys en el camp de la ciberseguretat i en les carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), ja que actualment només el 20% dels professionals són dones. L'esdeveniment, que tindrà lloc a l'ACCO, és gratuït i està obert a tothom, en especial a famílies, docents, professionals del sector i joves que vulguin saber més sobre la protecció en l'entorn digital, segons ha informat el comú a través d'un comunicat.

Entre les activitats programades, hi haurà xerrades a càrrec d'experts de la indústria com Incibe (Institut Nacional de Ciberseguretat espanyol) i Ticand, empresa de ciberintel·ligència; i una taula rodona. Les ponències tractaran temes com 'La ciberseguretat a la família' i 'Perill en les xarxes: com investigar-ho', mentre que els participants de la taula rodona abordaran qüestions clau sobre sortides professionals i carreres relacionades amb aquest sector, a més de la importància de la protecció de dades.

D'altra banda, a Ordino també es faran cinc tallers dissenyats exclusivament per a nenes de 8 a 12 anys en què s'abordaran qüestions com els riscos a internet, la cerca de solucions i l'orientació professional cap a aquest àmbit. El treball es farà en equip i rebran el suport de mentores expertes. La jornada inclou un espai per a famílies per explorar carreres STEM i de ciberseguretat, així com ajudar a orientar-les pel que fa als riscos digitals i la protecció per internet.