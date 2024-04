Èxit en el programa per potenciar la formació laboral

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El programa Curulla, que el comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa per potenciar la formació laboral entre els joves, ha generat molt d’interès. Així ho demostren les xifres de demanda que ha rebut un dels dos vessants del projecte en referència a l’oferta de feina, perquè joves d’entre els 16 i els 17 anys puguin tenir la seva primera feina a la corporació comunal. S’oferien un total de 44 llocs de treball i han estat 88 les persones que s’hi han presentat.

Tal com van explicar ara fa tot just un mes la cònsol menor, Olalla Losada, i la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, el comú ofereix aquest estiu 44 places per a menors d’edat, que es reparteixen en dos torns (al juliol i l’agost). Els joves tindran una jornada laboral de cinc hores de dilluns a divendres i podran treballar als departaments de Turisme, Esports, Cultura, Social i Serveis Públics. El termini per sol·licitar una de les places va acabar divendres passat i, a l’hora de presentar-se per optar a les places, els candidats podien escollir entre un dels dos torns i, també, indicar en quin departament els agradaria treballar. Les persones preseleccionades hauran de superar una prova escrita de coneixements d’àmbit parroquial (el 24 d’abril) i, més endavant, una entrevista personal per classificar-les segons el seu perfil i l’oferta de places disponibles.