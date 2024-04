El Vide Dressing aconsegueix vendre més de 10.000 peces de roba i complements

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Vide Dressing ha aconseguit vendre aproximadament entre 10.000 i 15.000 peces de roba en l’edició d’aquest mes, que va obrir divendres i s’ha convertit en “una cita imprescindible per les persones que volen comprar peces de roba i complements de segona mà”. Els articles que més es van vendre van ser samarretes, camises i vestits d’estiu. Segons el comú, l’esdeveniment ha destacat pel vessant dinamitzador del mercat, “ja que els visitants, a més de comprar, també han omplert les terrasses de bars i restaurants”, i per la banda sostenible. A més, l’esdeveniment col·labora amb la botiga benèfica Carisma, on els paradistes han pogut donar la roba que no s’ha venut.

Enguany, l’oferta material ha estat més àmplia i el pròxim mercat serà del 3 al 5 de maig al mateix lloc, a la Closeta i les Fontetes.