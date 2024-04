El terreny del càmping Pla serà un pàrquing de 500 places a l’estiu

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo habilitarà aquest estiu el terreny de l’antic càmping Pla com a aparcament. Segons va explicar la setmana passada al Diari el cònsol major, Jordi Alcobé, la parcel·la, de 8.390 metres quadrats i adquirida recentment pel comú, podria encabir fins a 500 cotxes “de sobres”. Alcobé va remarcar que el comú no modificarà l’estat actual del terreny per habilitar-lo com a zona d’estacionament. No es talaran els arbres que poblen la parcel·la.

La utilització del terreny com a zona d’estacionament compensarà amb escreix el tancament de l’aparcament de zona blava dels Refugis. La propietat d’aquesta parcel·la va rescindir el contracte de lloguer amb la corporació perquè hi vol desenvolupar una promoció d’habitatge residencial. “El terreny del càmping Pla ens dona molt d’oxigen. Considerem que n’hi haurà ben bé prou per cobrir les necessitats d’aparcament de la parròquia”, va afirmar el cònsol major.

Pel que fa a la temporada d’hivern, Alcobé va assenyalar que aquest any no hi ha hagut problemes d’aparcament als peus de pista de Soldeu i el Tarter gràcies a les zones d’estacionament descobertes que el comú hi ha construït en els últims anys. “Quan hi ha dies o setmanes de molta afluència, l’aparcament és un punt feble no només de Canillo, sinó del país. La zona més sensible de la parròquia era el poble de Canillo, i amb la parcel·la del càmping Pla hi posarem solució”, va assegurar el cònsol menor.

ALTRES PROJECTES

L’adquisició del terreny de l’antic càmping Pla costarà al comú uns 11,4 milions d’euros. D’aquesta quantitat, la corporació va pagar-ne la meitat l’any passat, mentre que la resta es fraccionarà en altres exercicis anuals entre 2026 i el 2028.

Paral·lelament, el comú ja ha començat a estudiar la viabilitat de construir un telefèric en aquesta parcel·la que connecti el poble de Canillo amb el pont tibetà. El giny permetria reduir el trànsit a la carretera de Montaup i oferir una alternativa de transport a l’atractiu turístic més agradable que l’autobús. “Operativament és un giny molt fàcil de fer. Només hi ha 700 metres de distància i 350 metres de desnivell. Però és un projecte que hem d’estudiar bé perquè encaixi amb el territori i sigui rendible des d’un punt de vista comercial”, va puntualitzar.

Alcobé creu que el projecte telefèric al pont tibetà podria estar força avançat abans del final de mandat. “El 2025 podríem adjudicar l’estudi de viabilitat. Les obres calculo que s’allargarien un any i mig. Seria un èxit que estigués acabat abans del 2028. Sigui com sigui, el que volem és planificar bé el projecte d’una manera molt pensada, meditada i justificada”, va assegurar el cònsol major.

EL PROJECTE

1 UNA PARCEL·LA DE 8.390 METRES QUADRATS

La parcel·la de l’antic càmping Pla, de 8.390 metres quadrats, podria encabir fins a 500 cotxes “de sobres”, assegura el cònsol major.

2 NO ES MODIFICARÀ EL TERRENY

L’estat actual del terreny no es modificarà quan s’habiliti com a zona d’estacionament. No es talaran els arbres que poblen la parcel·la.

3 EL TELEFÈRIC, ABANS DEL FINAL DE MANDAT

La parcel·la serà punt de sortida del telefèric que unirà el centre de Canillo amb el pont tibetà. Alcobé vol impulsar el projecte en aquest mandat.