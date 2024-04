Observació astronòmica per celebrar la Nit Mundial Starlight

Un grup preparant-se per veure la nit estrelladaLa Massana

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Massana se suma a la Nit Mundial Starlight amb una activitat d’observació de la via làctia. Les destinacions que tenen el segell Starlight, que acredita un cel fosc de qualitat, celebraran el pròxim dissabte, 20 d’abril, diferents accions per posar en valor la defensa de la llum de les estrelles com a part del patrimoni cultural, científic i medi ambiental.

La iniciativa està promoguda per la Fundació Starlight, reconeguda a nivell internacional en l’àmbit de la certificació de la qualitat del cel de qualitat per a l’observació astronòmica.

L’observació anirà a càrrec del guia astronòmic Jordi Colell, que oferirà una sessió d’iniciació a l’astronomia. El preu és de 15 € i cal fer la inscripció a booking.visitlamassana.ad.

La Massana va obtenir al 2022 la doble certificació de Destinació Turística Starlight i Reserva Starlight. Des d’aleshores s’han fet diverses activitats que han tingut un gran èxit de públic, amb un ple total. Per aquesta primavera estiu s’ha programat un calendari d’activitats com el Festival astronòmic, que es farà al juny, o sortides astronòmiques mensuals.