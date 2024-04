Canvis a Príncep Benlloch per facilitar l’aparcament a la zona

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha iniciat un seguit de canvis en diferents zones de la parròquia que han de servir per millorar la mobilitat i facilitar l’estacionament de vehicles. Així, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha anunciat que es faran modificacions a la zona de Pyrénées i a l’avinguda Príncep Benlloch, on a més es projecten més places d’estacionament de motocicletes i s’habilitaran més places d’aparcament de rotació comercial. Aquesta darrera novetat ve acompanyada per una ampliació en el temps de càrrega i descàrrega, que passa de 20 a 30 minuts en els dies laborables i festius.

Surana defensa que dur a terme aquests canvis servirà per “reduir les retencions”, ja que, si els conductors troben estacionament més de pressa, s’evitarà que hagin de fer “voltes”. A més, ha manifestat que, per dur-los a terme el que s’ha fet és estar “molt a l’escolta dels veïns i comerciants per mirar de facilitar al màxim el seu dia a dia”.

Cal recordar que, des de l’inici del mandat, el comú d’Andorra la Vella ha començat a implementar un seguit de canvis en la circulació de la parròquia amb una reordenació de les zones d’aparcament a la zona de Prada Ramon per potenciar el comerç i facilitar les aturades de curta durada. A banda, es van fer modificacions als carrers de l’Aigüeta, Joan Maragall i la Sardana, destinades a crear noves zones d’estacionament per a motocicletes i també per a vehicles en zones comercials. Així, la corporació va fer canvis al pàrquing comunal del Parc Central on es va comprovar que hi havia una zona per a motos que no estava sent emprada i que ara s’ha destinat a l’estacionament de vehicles, que a més s’han fet més amples. En total, s’han creat setze noves places de cotxe i dues per a motocicletes.