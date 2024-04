El 51% dels treballadors al comú d'Ordino eren dones el 2023

Del conjunt del personal que va treballar durant el 2023 al Comú d'Ordino, un 51% eren dones i el 49% homes. Tot i l'equilibri, en termes generals, es detecten certes posicions de treball que exhibeixen una clara tendència cap a la masculinització, com ara les d'agent de primera, agent de medi ambient i operari de manteniment o la feminització, com ara les d'educador i monitor.

Aquesta és una de les conclusions que s'extreu del Pla d'Igualtat del comú d'Ordino, que ja està enllestit, segons s'informa a través d'un comunicat de premsa, i que ara s'haurà d'implementar entre el 2024 i el 2028.

Segons el comú, l'informe descarta l'indicador discriminador de la bretxa salarial, ja que tot i la diferència del 4,11% a favor dels homes, està per sota del 25% que marca la diferència.

Així, la cònsol major, Maria del Mar Coma ha valorat positivament les conclusions de l'informe, "estem en un bon punt de partida i aquesta eina ens ajudarà a sostenir els criteris d'igualtat i no discriminació, en tots els aspectes, que cal aplicar en qualsevol sector, per descomptat també el públic", mentre que la consellera Meritxell Rabadà ha fet una reflexió sobre la necessitat de continuar millorant, "des del Comú ja treballem amb aquest alineament per a incloure activitats i projectes que neixin amb aquesta voluntat".