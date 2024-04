El Vide Dressing aconsegueix vendre entre 10.000 i 15.000 peces de roba

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Vide Dressing ha aconseguit vendre aproximadament entre 10.000 i 15.000 peces de roba en l'edició d'aquest mes, que va obrir el divendres, convertint-se així en "una cita imprescindible per les persones que volen comprar peces de roba i complements de segona mà". Els articles que més s’han venut han estat samarretes, camises i vestits d’estiu. Segons el comú, l'esdeveniment ha destacat per la vessant dinamitzadora del mercat, "ja que els visitants, a més de comprar, també han omplert les terrasses bars i restaurants", i per la banda sostenible. A més, l'esdeveniment compta amb la botiga benèfica Carisma, on els paradistes han pogut donar la roba que no s'ha venut.

El mercat ha aconseguit bona afluència de visitants, dels quals la majoria ja l'havien visitat en d'altres ocasions, tal i com indica una enquesta efectuada 'in situ'. Enguany, l'oferta material ha estat més amplia i ha comptat amb una millora de la senyalització i de la decoració. El pròxim mercat serà del 3 al 5 de maig al mateix lloc, a la Closeta i les Fontetes.