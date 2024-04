La façana del centre lauredià estarà integrada en la plaça i la muntanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nova façana del Centre Cultural i de Congressos lauredià serà de pell orgànica i amb làmines corbes d’alumini que canvien de secció per generar moviment. Així ho ha determinat, per àmplia majoria, el jurat que ha pres part a la jornada d’elecció que es va celebrar ahir al matí a Casa Comuna i que estava format per 35 membres del comú, representants de diferents entitats culturals i socials i ciutadans que havien prèviament presentat la seva candidatura per a la votació. El projecte guanyador permetrà que l’edifici quedi integrat en l’entorn de la plaça i de la muntanya de Rocafort mentre es manté el símbol de la fulla de llorer en el mateix lloc i amb la mateixa mida que hi havia abans de l’incendi. Tant la innovació en els materials i el disseny, com en el detall d’integrar l’edifici en l’entorn i mantenir el símbol de la fulla han estat els aspectes més valorats pel jurat, segons el comú.

El projecte descartat, en canvi –n’hi havien únicament dos elegibles– presentava un concepte més tradicional respecte a la proposta guanyadora a base de panells verticals homogenis i adoptant dos nivells diferents.

El comú ha justificat l’acte com una demostració de “cultura democràtica” basat en un “procés de participació que ha volgut donar veu a les lauredianes i lauredians per decidir com serà la cara de la infraestructura cultural per excel·lència de la parròquia”. “S’entenia que una decisió tan rellevant no podia recaure tan sols en els dirigents polítics”, ha refermat la corporació en un comunicat. Justament, abans de procedir a la votació, el jurat ha visitat l’estat de les obres del Centre, en què ha pogut saber com quedaran els nous espais, com ara, el vestíbul, la biblioteca o els auditoris. Pel que fa a la façana, els membres han pogut conèixer amb l’arquitecta tota la informació tècnica detallada dels dos projectes presentats.

ESTAT DE LES OBRES

El comú ha informat que els treballs que actualment s’estan portant a terme se centren en l’interior de l’edifici i que la reforma de la façana es farà de forma paral·lela a l’obra actual. La casa va xifrar en 9 milions d’euros el cost total de la remodelació del Centre, després que quedés calcinat per un incendi que va fer malbé diverses sales de l’interior i tota la façana. Concretament, el comú estima que es destinaran 2,5 milions a les plantes inferiors, mentre que 1,5 milions seran per a la façana i 5 es repartiran en els espais restants. Les obres que fins ara s’han fet han estat les plantes -1 i -2. Quedarà pendent enllestir la biblioteca, la recepció, el bar, l’auditori i els seminaris, que estaran finalitzats a l’estiu, i la façana a l’hivern. Fins ara, s’ha pogut procedir a l’obertura d’algunes de les aules per a ús lúdic o acadèmic.