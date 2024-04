La nova façana del Centre Cultural serà de pell orgànica i amb lames corbes

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nova façana del Centre Cultural i de Congressos lauredià serà de pell orgànica i amb lames corbes d’alumini que canvien de secció per generar moviment. Així ho ha determinat, per àmplia majoria, el jurat que ha pres part a la jornada d’elecció que s’ha celebrat aquest matí a Casa Comuna i format per 35 membres del comú, representants de diferents entitats culturals i socials i ciutadans que havien prèviament presentat la seva candidatura per a la votació. El projecte guanyador farà que l'edifici quedi integrat en l’entorn de la plaça i de la muntanya de Rocafort, mentre que es manté el símbol de la fulla de llorer en el mateix lloc i amb la mateixa mida que estava abans de l'incendi.

Els membres del jurat han visitat les obres del Centre, en què han pogut saber com quedaran els nous espais com el vestíbul, la biblioteca o els auditoris. El comú de Sant Julià ha informat que actualment, s’estan portant a terme les obres interiors del Centre i ara, en paral·lel, es procedirà a l’elaboració del projecte executiu de la façana.