Un Vide Dressing d’èxit

El Vide Dressing s’ha consolidat com un dels esdeveniments més concorreguts i esperats a la Massana des que se’n va celebrar la primera edició el març del 2025. Quin és l’èxit del format? Per a les paradistes –la majoria, de llarg, són dones–, el Vide Dressing ha esdevingut l’espai ideal per buidar l’armari i donar una nova oportunitat a roba i complements en perfecte estat, però, pel que sigui, ja no es posen. Per als compradors, ja és una de les fires de moda de segona mà de referència, on saben que podran trobar una brusa o uns pantalons que els robaran el cor. Per a tothom són uns dies de festa i retrobament.

La Simi Abitbol té la parada a l’entrada de l’edifici de les Fontetes. Hi ven tota mena de peces de roba de talles grans. “Hi ha gent que s’espera tot l’any per venir a comprar a la meva parada. Les talles grans són difícils de trobar. Encara més de marques que no es troben a Andorra i que són molt buscades”, explica. La parada, situada a l’aire lliure, és una de les més grans del mercat, i aquest any, per primera vegada, té emprovador.

L’esdeveniment ha agafat tanta volada que cada vegada més paradistes hi volen participar. “El dia que van obrir-se les inscripcions vaig posar el cronòmetre. La majoria de places van omplir-se a l’instant”, assegura. Per donar cabuda a tothom, el comú de la Massana va decidir que el Vide Dressing se celebraria en dos caps de setmana. El primer va començar ahir a la tarda. Tot i que oficialment l’esdeveniment començava a les sis de la tarda, havent dinat ja hi havia compradors triant i remenant als edificis de la Closeta –a la sala i el vestíbul– i de les Fontetes –a l’edifici i a la passarel·la que dona a l’edifici del telecabina.

La Cristel Torné i la Krystel Barilaro participen en el Vide Dressing per primera vegada. Cadascuna té una parada, l’una al costat de l’altra, just al començament de la passarel·la de l’edifici de les Fontetes. S’hi poden trobar vestits i camises, amb un predomini de la roba d’estiu. “Sempre vens i mires i penses que algun dia ho faràs tu. Doncs aquest dia ha arribat”, explica la Krystel. “Hi ha moltíssima roba que ja no utilitzem. Roba en bon estat i que teníem guardada en un calaix. D’aquesta manera li donem una segona oportunitat”, destaca la Cristel.

La majoria de parades disposen d’un número de telèfon a què els clients poden fer transferències per pagar les peces de roba. Aquest sistema de pagament permet a les paradistes oferir una alternativa al diner en metàl·lic, ja que adquirir o llogar un dispositiu per llegir targetes bancàries és molt car.

Els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, i la consellera de Dinamització Turística i Comercial, Bet Rossell, van fer el recorregut inaugural pels dos espais del mercat. Una de les novetats del Vide Dressing de primavera d’aquest any és el servei d’assessorament d’imatge per descobrir la gamma de colors que afavoreix més a cadascú, ofert per Tamara Salvatierra. Moltes persones van fer la prova ahir a la tarda, incloent-hi la cònsol major. A la sala de l’edifici de la Closeta també hi ha un servei de massatges exprés, a càrrec d’Amma, i un taller infantil sobre reutilització i sostenibilitat, ofert per Andtropia.

Fonts del comú van destacar la qualitat de les parades, no només pels productes que s’hi exposen, sinó també per la presentació i la decoració. També s’ha millorat la senyalització i la decoració respecte d’altres edicions. Tots els materials utilitzats són reciclats.

El Vide Dressing s’allargarà fins diumenge. El mercat tornarà del 3 al 5 d’abril als mateixos espais. S’hi espera la participació d’unes 80 parades més.