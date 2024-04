L’Institut de Música engega el cicle de primavera amb dotze concerts

L’Institut de Música encara la primavera amb un ampli cicle de concerts amb propostes molt variades i estils musicals ben diversos. Així, entre el 20 d’abril i el 21 de juny s’han programat dotze concerts gratuïts en diferents espais emblemàtics de la parròquia.

El primer espectacle serà la cantata 'La vaca Florinda' el 20 d’abril (18 hores) al Centre de congressos, un concert de cant coral amb els conjunts vocals més joves de l’Institut de música i amb conjunt instrumental. Es tracta de la història de la Vaca Florinda, una vaca que vol ser pallassa, i està adreçat específicament a nens i nenes tant per la temàtica com per la durada reduïda de l’actuació.

La propera cita arriba el 4 de maig (19 hores) al Teatre comunal, amb un concert per cloure la Jornada de guitarra que organitzen conjuntament l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i l’Institut de música. Durant el dia es portaran a terme diverses activitats com una xerrada sobre Leo Brouwer a càrrec del musicòleg Rubén Monter, un taller de cordes a càrrec de Gilles Baudu, un concurs d’afinació, i un taller pràctic de loteria a càrrec d’Agustí Compte. Les concrecions sobre aquesta jornada es presentaran durant els propers dies.

El 5 de maig (18 hores) s’ha programat el concert del Projecte simfònic conjunt amb el Conservatori de Música dels Pirineus, i que comptarà amb una orquestra de 60 músics dirigida per Oleguer Aymamí, al Centre de Congressos. El repertori inclou des de la Tragische Overture de Brahms fins a Pini di Roma de Respighi, a més d'obres de Pau Casals en commemoració del 50è aniversari de la seva mort. El concert comptarà amb el violoncel·lista Arnau Rovira com a solista. Aquesta experiència educativa s'ha enriquit durant el curs amb una masterclass de cambra amb el reconegut Trio Orleon, i un taller de direcció per l’alumnat de 5è i 6è de Cicle mitjà.

L’1 de juny (17 hores) hi haurà un concert d'orgue a l’església Sant Esteve amb els estudiants de Teclats històrics, i els dies 8 i 9 de juny es portaran a terme els recitals finals de Jordi Carro (violí), David Francome (saxòfon), Begoña Márquez (flauta travessera), Antoni Serra (flauta travessera) i Clara Vila (clarinet). Els recitals finals de Cicle mitjà els porten a terme els estudiants que assoleixen els cursos més elevats del nivell educatiu que proveeix l’Institut de música i, per tant, és un concert que mostra els aprenentatges assolits durant tota l’etapa educativa a la institució. Aquests concerts es portaran a terme dins el programa de la retrospectiva de l’artista andorrana Carme Massana, dintre del cicle Trajectòries, que presenten el Comú d’Andorra la Vella i el Govern d’Andorra a la Sala d’exposicions del Govern (Parc Central).

L’11 de juny (18 hores), a la terrassa del Centre cultural la Llacuna, s’oferirà una sessió titulada Rooftop Frequencies en què es presentaran les obres que l'alumnat de l’Institut ha creat durant el curs. El cicle seguirà el 15 de juny (18 hores), al Centre de Congressos amb el concert de cloenda del curs escolar, amb les actuacions de totes les formacions instrumentals de Cicle mitjà, així com els conjunts vocals; i el 19 de juny (20 hores), al Bici Lab Andorra, hi haurà un concert de cambra amb part dels conjunts de cambra de l’Institut de música.

El darrer concert del Cicle el portarà a terme la Banda el 21 de juny (19 hores) al Centre de congressos amb un concert amb un repertori divers, que inclourà els grans autors de la música per banda així com transcripcions d’obres d’autors de l’àmbit clàssic com Weber o Mússorgski.