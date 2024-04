Govern aportarà finançament al projecte de pisos tutelats

detail.info.publicated Víctor González Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern participarà en el finançament dels pisos tutelats per a majors de 65 anys. Ho va anunciar el cap de Govern, Xavier Espot, en la sessió de Consell General celebrada ahir a la tarda. Segons va explicar Espot, aquesta setmana va proposar al cònsol major lauredià, Cerni Cairat, que l’executiu formi part de la fundació que s’encarregarà de gestionar el projecte, que tindrà representació del comú i Reig Fundació, entre d’altres. El cap de Govern també va posar sobre la taula que l’import que cada administració hi aporti sigui paritari.

Espot va revelar aquesta informació arran d’una pregunta parlamentària de la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché. La representant laurediana va recordar que el projecte ja disposa de terreny, finançament privat i pla arquitectònic.

L’edifici, entre altres serveis, disposarà de 54 pisos, d’un centre de dia i d’un espai de restauració, segons va confirmar Cairat al Diari.

L’immoble es construirà en un terreny situat a l’altura de l’hotel Sant Eloi. El projecte va revelar-se per primera vegada al públic el novembre del 2022, en una roda de premsa conjunta entre els aleshores cònsol major, Josep Majoral, i Cairat, conseller de la minoria. El projecte serà possible gràcies a la cessió de la parcel·la per part dels marmessors de Climent Riera.