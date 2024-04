Els propietaris temen que el POUP d’Ordino inspiri altres comuns

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) va alertar ahir a la tarda de les conseqüències negatives d’un possible “efecte mirall” en altres parròquies de la revisió extraordinària del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino. Josep Duró, president de l’entitat, va assegurar que els propietaris –no tan sols els de la parròquia, sinó també els del conjunt del país– estan “molt preocupats” per les “amenaces” creixents al dret a la propietat privada i a la seguretat jurídica. Duró va recordar que la voluntat dels propietaris és “conservar la terra” i transmetre a les generacions futures un patrimoni que en molts casos els ha estat llegat de segles.

Josep Duró, President de l'APTA “El Govern primer fa la llei i després ens diu que ja en parlarem. Volem que ens en faci partícips”

Les modificacions de la normativa urbanística –les ja aprovades i les proposades, tant pels comuns com pel Govern– estan provocant, segons el president de l’APTA, un “xoc” entre dos principis continguts en els articles 27 i 33 de la Constitució. És a dir, respectivament, el dret a la propietat privada i el dret a un habitatge digne. En nom del segon, va argumentar, les administracions tiren endavant mesures que contradiuen el primer. “Hi hauria d’haver un equilibri entre l’un i l’altre. Els propietaris han de tenir un mínim de seguretat jurídica”, va afirmar.

Jordi Cerqueda, Tresorer de l’APTA “Hi hauria d’haver un equilibri [entre el dret a la propietat i el dret a un habitatge digne]”

Per la seva part, el tresorer de l’APTA, Jordi Cerqueda, va acusar l’executiu d’actuar de manera improvisada en matèria d’urbanisme i habitatge, sense planificar i prenent mesures “que cauen del cel”. “No saben cap a on van. Actuen a base de decrets”, va assegurar amb relació a les darreres reformes proposades per l’executiu.

Duró va demanar a les administracions que escoltin els propietaris abans d’aprovar modificacions de la normativa urbanística. “El Govern primer fa la llei i després ens diu que ja en parlarem. Volem que ens en faci partícips”, va assenyalar el president de l’APTA.

La notícia que la revisió extraordinària del POUP preveia desclassificar parcel·les que fins aleshores havien estat urbanitzables va provocar malestar entre els propietaris de la parròquia. Després de guanyar les darreres eleccions comunals, la cònsol major, Maria del Mar Coma, va avenir-se a modificar aquest punt de la proposta de revisió, posicionament que ha reiterat en diverses ocasions.

Duró, d’altra banda, va anunciar que el pròxim dimarts a tres quarts de set de la tarda l’APTA organitzarà una trobada oberta a tots els propietaris del país a la sala de la Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En la reunió es presentarà l’estudi encarregat pels propietaris sobre la revisió excepcional del POUP d’Ordino, que entre altres aspectes n’avalua l’encaix amb la Llei del sòl.