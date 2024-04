Encamp estrena pulmó verd

detail.info.publicated Víctor González / Encamp

El parc de l’Ossa obrirà avui a les cinc de la tarda. L’equipament –fruit d’un concurs d’idees escollit per un jurat popular el desembre del 2020– acollirà tres nous edificis de serveis, on s’ubicaran els despatxos del servei de circulació, del Llaç d’animació i l’àrea de Jovent, d’Infància i Joventut, un bar-restaurant i un aparcament soterrat de 80 places. Els edificis de serveis obriran a l’estiu, mentre que el bar-restaurant i l’aparcament ho faran avui.

L’espai, d’uns 10.000 metres quadrats de superfície, inclou una zona de jocs infantils que incorpora diferents infraestructures, com l’ossa, la icònica figura que dona nom al parc, construïda amb fusta de robínia, i que integra dos tobogans i altres elements lúdics per a infants de tres a 12 anys. La zona infantil disposa, a més, d’un mikado gegant per als més aventurers amb diferents obstacles a superar, per a infants majors de sis anys, una torre multijoc amb gronxadors, per a infants de tres a 12 anys, i un joc giratori adaptat, entre altres zones de joc lliure. També hi haurà diverses zones esportives, com l’skatepark, amb diferents elements d’acrobàcies i desnivells, un mur d’escalada annex a un dels edificis, una zona de bàsquet amb tres cistelles i un parc de cal·listènia.

El parc serà accessible des de l’avinguda Príncep Benlloch, el carrer de la Molina, el carrer del Prat Gran de l’Areny, la passarel·la de la Mola i, en el futur, des del camí en construcció i inclòs en el pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra que vorejarà el riu i connectarà amb Escaldes-Engordany. L’horari d’obertura de la zona infantil i del pipicà serà de sis del matí a la mitjanit. El pas per a vianants entre l’avinguda Príncep Benlloch i l’avinguda de Joan Martí, per sobre del nou vial soterrat del carrer de la Molina, serà accessible a qualsevol hora. El nou pipicà, construït en un dels laterals del parc, serà accessible per la passarel·la de la Mola i pel carrer del Prat Gran de l’Areny.

L’ossa, element central del parc.Comú d'Encamp

Les obres de construcció del parc van començar el 9 de març de l’any 2022, un any i quatre mesos després que s’aprovés el projecte guanyador del concurs d’idees per elecció popular. La previsió inicial era que els treballs s’allarguessin durant un any i nou mesos. Per tant, havien d’acabar el desembre del 2023, just abans de les darreres eleccions comunals.

El parc de l’Ossa és un dels grans projectes del consolat de Laura Mas. La construcció de l’equipament ha comportat un cost per a les arques comunals d’uns 8,5 milions d’euros. Els treballs no han tingut un sobrecost superior al 20% d’increment de preu previst en qualsevol obra, segons ha confirmat en diverses ocasions a aquesta publicació la cònsol major.

L’equipament fa una aposta per potenciar la biodiversitat. S’hi podran trobar 11.600 plantes, arbustos i arbres de 42 espècies vegetals diferents. La zona de la llacuna, juntament amb la zona de plantes aromàtiques, medicinals i culinàries, i els arbustos i arbres de fulla caduca i fruit, permetran veure com evoluciona l’entorn natural del parc al llarg de les quatre estacions de l’any.