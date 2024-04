Paradetes i signatura d'autors per Sant Jordi a Sant Julià

Roses i llibres tornaran a tenyir Sant Julià de Lòria per Sant Jordi. L'eix central de la celebració serà la plaça Laurèdia, on s'ubicarà la tradicional Fira de Sant Jordi que enguany comptarà amb 12 parades de productes típics de la jornada. Hi participaran escoles de la parròquia, entitats i artesans.

Com és habitual, també hi haurà la presència d'autors andorrans que signaran les seves obres durant el matí. Els acompanyaran dues il·lustradores, Cecília Santañes i Crisisart, que estamparan els seus dibuixos en directe sobre els llibres que s'adquireixin, o bé sobre paper. Es tracta d'una iniciativa solidària i les obres tindran un preu simbòlic. La recaptació es destinarà a Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria.

Completant la fira, la Biblioteca Comunal Universitària acollirà el contacontes 'Lady Gisella', que anirà a càrrec de tres alumnes del bàtxel·lor de Ciències de l'Educació de l'UdA, Sandra Fernandes, Natàlia Pucilowska i Sara Oliveros.

Més enllà de la diada, durant el mes d'abril s'han programat diferents propostes per a totes les edats com concursos de punts de llibre i de microrelats, la Fira d'Abril Laurediana impulsada per la Colla Laurediana, una exposició de llibres al voltant de Sant Jordi o sessions de 'Nascuts per Llegir'.