Sant Julià entrega les claus dels 23 horts socials amb nova captació d'aigua

Els cònsols lauredians, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, han entregat aquest dimecres les claus de les 23 parcel·les als hortolans i hortolanes, els quals tindran l'oportunitat de conrear fins al 15 de novembre. De tots aquests participants, la majoria repeteixen amb l'adquisició del terreny, sent només sis d'ells nous en aquesta edició. A més, la novetat d'enguany és la reforma de la captació d'aigua dels horts, una millora impulsada per l'equip comunal passat per tal d'evitar embussos i assegurar la circulació d'aigua. Aquesta reforma va comportar una inversió de 12.000 euros.

Paral·lelament, un dels participants ha aprofitat l'ocasió per plantejar la necessitat d'instal·lar banys als horts, tenint en compte que altres parròquies ja en disposen i la sol·licitud ha estat expressada en diverses vegades. En resposta, la cap del departament de Serveis Socials, Montse Cobo, ha assenyalat que, principalment, tothom "ha de ser suficient autònom" i tenir la parcel·la "no és qüestió d'estar-hi sis hores". A més, ha explicat que tenir els lavabos "implica un manteniment i una feina comunitària perquè estigui net" i seria "sumar-hi un problema més". No obstant això, Cobo ha promès tornar a fer la demanda establint el protocol i "si aquest consolat determina que sí, heu de ser responsables de mantenir-ho net", ha advertit.