Dos mesos perquè acabin les obres a la plaça de la Ciutadania

Les obres de remodelació de la plaça de la Ciutadania de la Massana estaran acabades pels volts de principi de juny, segons van confirmar ahir fonts del comú. Els treballs van començar l’octubre del 2023 i la previsió inicial era que acabessin el març d’aquest any.

La reforma de l’espai, situat a l’altura de la primera planta de l’edifici de la Closeta i d’uns 1.000 metres quadrats, era urgent. Moltes de les rajoles estaven deteriorades, fet que suposava un risc per a la seguretat de la gent gran que travessa la plaça per accedir a la casa pairal, i per als infants i joves que estudien a l’escola de música.

En els últims mesos s’ha aixecat tot el paviment. Després d’haver polit tota la superfície de formigó, els operaris han començat a col·locar les noves rajoles, més resistents als canvis de temperatura. De fet, si l’enrajolat de la plaça va malmetre’s s’explica, sobretot, per l’exposició del material a les inclemències meteorològiques.

La remodelació també inclou, va recordar el comú, la renovació de tot el perímetre de la plaça amb unes baranes-jardinera, fase dels treballs que encara s’ha de posar en marxa, com pot observar-se a la fotografia que acompanya l’article. Aquesta part de les obres segueix els criteris d’embelliment i sostenibilitat inclosos en el pla d’amabilització i pacificació de la parròquia, aprovat a l’inici del mandat anterior i que inclou projectes ja executats com la reforma integral del carrer Costes de Teixidó, de la carretera de Sispony i del parc de Santa Caterina, entre d’altres.

Una altra intervenció que s’ha de fer a la plaça és la retallada d’una punta de l’espai. Aquesta mesura té com a objectiu millorar el pas dels vianants per l’avinguda Sant Antoni i fer més visible l’entrada a la Closeta, un dels edificis més importants de la parròquia, ja que també acull les dependències del comú.

El projecte va adjudicar-se a final de juny de l’any passat a l’empresa Construccions Neu per un import de 704.131,71 euros sense incloure-hi l’IGI, segons recull l’edicte publicat al BOPA. Si s’afegeix aquesta xifra en el còmput, la factura puja a 735.817,64 euros. El termini d’execució dels treballs era de 21 setmanes. El concurs per adjudicar les obres va licitar-se al març.

La remodelació de la plaça va ser una de les inversions més importants de l’exercici comunal de l’any passat. El projecte s’emmarca en la política de reforma de les infraestructures impulsada per la corporació en la segona meitat del darrer mandat gràcies a la millora de les finances. L’increment de la capacitat inversora s’explica per dos factors principals: l’augment dels ingressos derivats de la construcció i l’entrada de la Massana a Setap365, el hòlding que integra les societats EMAP i Ensisa.

EL PROJECTE

1 LES OBRES, ENLLESTIDES AL JUNY

Les obres acabaran a principi de juny, segons va confirmar el comú. La previsió inicial era que ho fessin al març. Els treballs van ajudicar-se a l’octubre.

2 RAJOLES MÉS RESISTENTS ALS CANVIS DE TEMPS

Després de col·locar les noves rajoles, més resistents als canvis de temperatura, els operaris col·locaran baranes-jardinera per tot el perímetre de la plaça.

3 EL PAS DELS VIANANTS, MÉS SEGUR

S’ha de retallar una punta de la plaça per millorar el pas dels vianants per l’avinguda Sant Antoni i fer més visible l’edifici de la Closeta.