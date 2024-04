Una vintena de participants a la caminada per a la gent gran

El comú va organitzar ahir una caminada dirigida a la gent amb l’objectiu de commemorar el Dia mundial de l’esport i fomentar l’activitat física entre el col·lectiu. La cònsol menor, Sofia Cortesao, va especificar que l’activitat va comptar amb la col·laboració del SAAS, l’equip mèdic va realitzar un seguiment mèdic previ a l’inici de la caminada, i va avaluar “les constants, el nivell de sucre, la freqüència cardíaca i la tensió” dels participants. Hi van participar 25 persones. El recorregut va iniciar-se al poliesportiu lauredià i va finalitzar a l’espai saludable, on els participants van continuar practicant una sèrie d’exercicis amb la maquinària de la zona. La cònsol menor va voler recordar que la caminada s’organitza “des de fa uns anys per commemorar el 6 d’abril, el Dia mundial de l’activitat física”.