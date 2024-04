Triats els representants per escollir la façana del Centre Cultural

Tal com establien les bases del procés participatiu, ahir al matí va celebrar-se el sorteig per mà innocentdels 12 membres representants dels ciutadans i dels quatre més que quedaran en reserva per triar la façana del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

L’elecció de la façana es farà a través d’un procés de participació ciutadana. A més, es designarà un jurat compost per tres grups de 12 representants cadascun. El primer grup, format pels 12 membres del ple del comú.El segon, integrat per 12 membres d’associacions culturals i socials lauredianes i, un tercer, que és el que es va escollir ahir format per 12 ciutadanes i ciutadans més quatre de reserva escollits en un sorteig.

Els aspirants triats, que havien de ser majors d’edat i censats a la parròquia, són Pere Casal, Cristiano Antonio Gonçalves, Anna Maria Aché, Jaume Barrufet, Carles Acosta, Josep Maria Masó, Carles Hernando, María Encarnación Rodríguez, Eric García, Pol Martos, Marta Sebastià i Roger Mas. Tenen temps fins avui a les dues de la tarda per decidir si volen participar en l’elecció.Els quatre suplents sónAdrià Barcala, Judith Silvestre, Erica Baron i Eira Rami.

Els representants de les associacions i entitats culturals i socials de la parròquia són Jordi Blanco per la Colla Laurediana, Betty Matos per l’Agrupament Escolta i Guia Lauredià, Francesca Barbero per l’Associació de la Gent Gran, Estefania Galdran per la Ludoescola, Enric Naudi per la Germandat de Sant Sebastià, Guillem Forné per Andorra Lírica, Jaume Torra per l’Esbart Laurèdia, Anna Lluch per la Colla Gegantera, Ester Loan per la Coral Rocafort, Rosa Porqueres per la Cia. És Grata, Ana María Pérez per l’Escola d’Art i Jaime Pallás per la Biblioteca Comunal Universitària.