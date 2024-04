Taller per tenyir teixits amb tints naturals a Ràmio

La borda de Ràmio acull una nova activitat. La proposta consistirà a identificar les plantes tintoreres dels voltants de Ràmio per després plasmar-les sobre el teixit. Així, el taller que dirigirà Sara Valls el pròxim 4 de maig tindrà diferents fases de treball. En primer lloc, s’estudiaran les possibilitats cromàtiques de les fulles de bedoll per, posteriorment, iniciar el procés de tintura natural. En aquest sentit, els participants aprendran el procés de mordentat del teixit, com preparar els banys de tint i com tenyir els teixits i obtenir una varietat de colors a través de la mateixa planta.