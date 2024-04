Nova esllavissada a Sant Julià

Els treballs per reparar el tram de la carretera de Fontaneda afectat per un despreniment van iniciar-se ahir i estaran enllestits a mitjan setmana, segons va confirmar al Diari el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. Després d’acabar les tasques de sanejament de la zona –ahir una excavadora ja va començar a retirar-ne la runa acumulada–, es reforçarà i consolidarà el mur de contenció.

El comú va rebre l’avís del despreniment ahir a les quatre de la matinada. Els fets van tenir lloc a l’altura de l’hotel Sol Park, en un tram de la CS-140 que connecta la CG-1 amb el quart de Fontaneda. En aquesta zona el comú treballava des de feia setmanes en les obres d’eixamplament i millora de la voravia. El projecte es reprendrà un cop s’hagi refet el mur malmès pel despreniment.

Les causes de l’incident encara s’han de determinar. No és clar si la massa de terra va precipitar-se arran de l’acumulació d’aigua després de les precipitacions de les darreres setmanes o per una altra raó. De moment no es descarta cap hipòtesi.

L’afectació del despreniment ha estat mínima, va assegurar Cairat. El trànsit s’ha regulat amb dos semàfors mòbils i una línia de cons i s’ha obert un pas alternatiu per a vehicles lleugers. També s’hi ha prohibit la circulació de vehicles de més de 3,5 tones. Les mesures es mantindran com a mínim mentre estiguin en marxa la reparació del tram.

Esllavisada a la carretera de FontanedaFernando Galindo

El despreniment només va provocar danys materials menors. La bionda de la carretera –és a dir, la barrera de seguretat d’acer ondulada– i una part del talús que la mantenia aferrada al paviment van precipitar-se i van anar a parar uns cinc metres més avall, al costat de l’aparcament de l’hotel Sol Park.

No és el primer incident d’aquesta mena que ha tingut lloc a la parròquia ni al conjunt del país en l’últim mes. Dilluns 1 d’abril a la matinada van registrar-se despreniments a la carretera de la Plana i al vial secundari que uneix els nuclis d’Aixovall i Bixessarri. No van haver-se de lamentar danys importants, ni personals ni materials, i l’afectació en la circulació va ser mínima. El dia abans a la tarda un roc de 180 tones va precipitar-se per la canal de Bonavista. L’esllavissada va malmetre un tram del camí del rec del Solà i alguns horts de la zona, però no va fer mal a persones ni als edificis de la zona. El 17 de març una esllavissada en una excavació en marxa va obligar a desallotjar dues famílies d’un edifici adjacent.

ELS TREBALLS

1 REPARACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ

Les tasques de sanejament de la zona i de consolidació del mur de contenció que suporta la carretera ja han començat i acabaran a mitjan setmana.

2 AFECTACIONS MÍNIMES I NOMÉS EN EL TRÀNSIT

El trànsit s’ha regulat amb dos semàfors mòbils i s’ha obert un pas alternatiu per a vehicles lleugers. Els vehicles de més de 3,5 tones no hi poden circular.

3 PROJECTE D’EIXAMPLAMENT DE LA VORAVIA

El projecte d’eixamplament de la voravia de la carretera es reprendrà un cop s’hagi refet el mur de contenció, malmès arran del despreniment.