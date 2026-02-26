Andorra Digital
El CBCD estrena nova pàgina web per impulsar la capacitació i el benestar digital al país
El Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD) estrena una nova pàgina web amb l’objectiu de centralitzar informació, recursos i iniciatives vinculades a l’ús responsable de la tecnologia i al desenvolupament de competències digitals. El nou portal es presenta com una eina de referència per a la ciutadania, empreses, professionals i institucions interessades en la transformació digital i el benestar tecnològic.
La nova pàgina web ofereix una estructura intuïtiva i accessible que permet consultar per temàtiques les principals línies d’actuació del centre. Entre els apartats destacats hi ha la secció “Serveis i iniciatives”, on es recullen projectes orientats a millorar les competències digitals, fomentar el benestar tecnològic i reduir les bretxes digitals.
El portal també inclou informació sobre iniciatives en curs, com programes de protecció digital de menors, models d’indicadors per mesurar el benestar digital, propostes d’ús responsable del mòbil en entorns educatius i activitats d’alfabetització digital dirigides a persones majors de 65 anys.
Un altre dels elements destacats del web és l’“Espai d’aprenentatge”, que ofereix continguts pedagògics, glossaris de conceptes clau, consells pràctics i recursos per millorar la relació amb l’entorn digital. Aquest apartat inclou explicacions sobre conceptes com la desconnexió digital, l’estrès tecnològic o la sobrecàrrega informativa, així com materials i eines de seguretat digital.
Per últim, un dels aspectes més rellevants d’aquest web és que detalla els principals contactes d’organismes oficials, serveis d’atenció i un seguit de preguntes i respostes que pretenen donar una solució efectiva per afrontar incidents que afecten el benestar digital: estafes, ciberassetjament, suplantacions, vulneracions de dades o continguts d’abús sexual infantil, entre d’altres.
La nova pàgina web ja està funcionament i vol esdevenir un punt de referència per a l’educació, la sensibilització i l’acompanyament en l’àmbit digital: www.andorra-digital.com/cbcd