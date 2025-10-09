Educació Financera
On haig d'invertir?
“La salut és un dels pilars fonamentals de l’economia global”
Molts companys de professió se sentiran al·ludits per aquesta pregunta. Avui exposaré un aspecte que, malgrat la poca consideració que pugui tenir en l’inversor quan s’hi troba al davant, el considero prou rellevant. Sigui dit per endavant que les línies següents no són una recomanació d’inversió, ni actual ni futura, tan sols la voluntat de compartir coneixements financers.
Al llarg dels diversos articles que hem publicat d’educació financera, s’han exposat diferents tipologies de productes que poden formar part de la nostra cartera d’inversions. Doncs bé, avui voldria fer un push en l’univers existent d’inversió en temàtiques, posant èmfasi específicament en la de la salut.
I per què invertir en temàtiques? Quan construïm un portafolis d’inversions, una de les premisses més importants és obtenir el màxim rendiment possible tenint en compte el risc inherent. No obstant això, és igual d’important ser capaç d’incloure dins tot l’univers de temàtiques les que puguin diversificar encara més els actius que ja componen el paquet d’inversions del client. No oblidem, però, certs aspectes rellevants de la inversió temàtica. Parlem de conceptes com selecció, capacitat i timing.
El timing és el més difícil de predir en la creació d’una cartera de productes financers. Mai no hauríem d’esperar el millor moment per invertir o desinvertir en una temàtica, sinó pensar sempre si la raó de la temàtica té sentit i es pot explicar perfectament.
Per capacitat entenem que cal veure si la temàtica per se té suficients productes financers prou líquids i poc concentrats per no causar un perjudici econòmic. Poden existir (sub) temàtiques molt concentrades en alguns sectors i poques companyies. Si la conjuntura econòmica no és positiva en un determinat moment i una empresa està afrontant moments difícils per valoració o negoci, això podria afectar directament i negativament les altres companyies del sector, tenint en compte l’alt nivell de correlació entre elles.
I, finalment, la selecció també hi té un paper important. La inversió temàtica no encaixa de manera natural en moltes carteres, ja que molts inversors pensen només en companyies individuals, geografies o categories d’actius. Per tant, com a docent tinc l’obligació d’explicar que dins del món de les temàtiques, com la que exposaré a continuació, es poden incloure molts sectors diversos.
Arribats a aquest punt, avui ens centrarem en la temàtica que anunciava al començament: la salut. Podria semblar difícil trobar (sub) sectors i companyies individuals que la componguin, però creieu-me que aglutina una infinitat d’empreses amb un racional molt interessant cadascuna i una correlació important entre elles.
La salut és un dels pilars fonamentals de l’economia global. Combinant innovació, estabilitat i oportunitats a llarg termini es pot accedir a empreses essencials en aquesta temàtica i amb un alt potencial de creixement.
Un fons que inverteixi en salut permetrà a l’inversor estar diversificat dins d’un sector principal, menys cíclic, i exposat principalment a empreses farmacèutiques, biotecnològiques, d’investigació mèdica, fabricants d’equips mèdics, hospitals i d’altres companyies que operen en l’àmbit sanitari. És un sector innovador i resilient, amb possibilitats de creixement a llarg termini per als inversors. En resum, aquest sector ofereix una combinació força singular: una demanda constant impulsada per l’envelliment poblacional i les malalties cròniques; i una capacitat continuada de reinventar-se gràcies a les diferents companyies de subsectors mèdics molt especialitzats.
Per acabar, amb aquestes explicacions sobre les inversions temàtiques espero haver-vos obert un nou punt de vista en aquella pregunta inicial d’on invertir.