Educació Financera
Invertir en intel·ligència artificial
"Podem invertir en l'ecosistema de la IA a través de subsectors"
Cada dia sentim noves notícies relacionades amb el llançament de nous models d’intel·ligència artificial, com Chat GPT (Open AI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Llama (Meta), Grok (xAI) o Deepseek (Hangzhou), entre d’altres. Van en boca de tothom i cada vegada més gent les utilitza, personalment o a l’empresa.
I segur que molts de vosaltres us heu preguntat algun cop: per què no hi invertim si veiem que hi ha tant d’interès i tant creixement? La resposta avui és que de fet encara no s’hi pot invertir, o bé perquè són empreses privades (no cotitzen) o bé perquè formen part d’un conglomerat molt gran, com Google o Meta, i per tant estaríem invertint en altres sectors de negoci, no només en IA. La majoria d’empreses privades segueixen aixecant capital en rondes de finançament per intentar liderar el sector, i no es descarta poder veure alguna OPI (Oferta Pública Inicial) per començar a cotitzar públicament en els mesos vinents.
Com a alternativa a aquestes empreses podem invertir en l’ecosistema de la IA a través de subsectors molt rellevants dins la cadena de valor de la intel·ligència artificial, tant proveïdors com beneficiaris d’aquestes empreses, com poden ser els següents:
Els semiconductors i GPU, que són les empreses que proveeixen el motor necessari perquè les IA puguin funcionar amb altes prestacions.
Els data centers, que són les infraestructures tecnològiques necessàries per construir els centres de dades vinculats a les IA, dotats de connexions bones i estables.
L’energia, ja que les empreses d’intel·ligència artificial són altament intensives en despesa energètica. L’energia nuclear ha ressorgit com una de les fonts més eficients i constants per resoldre aquest elevat consum sense repercutir en costos molt elevats.
La ciberseguretat, una àrea en què, amb l’adopció de nous models d’IA, les empreses amplien les superfícies de vulnerabilitat per poder rebre ciberatacs.
Les plataformes de dades, que són les encarregades de recopilar, emmagatzemar, preparar i analitzar les dades perquè puguin ser útils per ser utilitzades per tercers.
Com podem veure, el món de la intel·ligència artificial és molt més ampli del que sembla aparentment. Constantment veiem canvis i creacions, tant de noves empreses com de nous llocs de treball.
En un futur pròxim és molt probable que, a mesura que les empreses vagin optimitzant els seus avenços, la seva productivitat vagi seguint la tan famosa corba decreixent d’utilitat marginal. Aquesta corba ens descriu com, per cada unitat invertida, el benefici resultant d’aquesta inversió va minvant cada vegada més. Algunes de les companyies que estan immerses a liderar el canvi en la IA se’n veuran afectades, tal com va passar amb la revolució d’internet, i podrien quedar relegades.
Per tant, per intentar estar al dia i no perdre el fil de totes aquestes constants innovacions tecnològiques és important estar ben informats i assessorats per professionals especialistes a analitzar aquest tipus de companyies i els serveis que ofereixen.