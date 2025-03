Els singles, un perfil en creixement

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Vivim en una bombolla que va a velocitat de creuer i el nostre dia a dia ens impedeix pensar en nosaltres, però malauradament la vida és plena d’entrebancs, i els que ens dediquem a les assegurances de vida ho tenim sempre present. Entrar en una nova realitat, com pot ser una invalidesa, no vol dir abaixar els braços; fent el símil amb el ciclisme, un esport que m’encanta, és una ascensió amb un desnivell important que cal superar amb esforç i voluntat, sense parar dia rere dia.

Patir una invalidesa sobrevinguda et canvia la vida de dalt a baix en mil·lèsimes de segon. Per posar un exemple i que tots puguem veure-ho, pensem en Christopher Reeve, el mític Superman; personalment, em va impactar el dia que va sortir la notícia del seu accident. I cal saber que la realitat és completament diferent de la ficció.

La nostra ment no està preparada per a aquest xoc. A banda de ser un cop molt fort, toca començar de zero amb tot: refer la rutina i ajustar-se a aquest nou estat, començant per condicionar la llar, el cotxe, la mobilitat personal, etc. És un cost important que arriba completament d’improvís, però si més no podem cobrir aquest imprevist.

Per entendre-ho, abans cal estudiar les xifres d’Andorra per situar-nos.

El nombre total de llars al país era de 41.765 segons els registres de població estimada el 31 de desembre del 2023, i de 85.101 persones residents a la mateixa data (l’últim registre que tenim). Durant el 2023, del total de 41.765 llars que hi havia al país, el 47% (19.632) eren unipersonals, és a dir, amb un sol membre. Aquesta dada és importantíssima.

Entrant a estudiar el seu perfil, aquestes persones que viuen soles, que també s’anomenen singles, es caracteritzen per ser autosuficients, majors de 25-30 anys, sense càrregues familiars, lliures, i amb estabilitat econòmica. El single intenta cuidar-se i per metre’s petits plaers diaris.

La rellevància d’aquest perfil rau en el creixent nombre de persones que són part d’aquest grup, que ha anat a l’alça en els darrers anys.

Davant d’aquest fet, les companyies d’assegurances busquem que els nostres assegurats puguin disposar dels millors serveis, i tenim en compte totes les situacions personals, també les dels singles. Una de les grans preocupacions d’aquest perfil de persones és la possibilitat de patir una invalidesa, perquè aleshores sí que poden tenir un problema el dia de demà, i més sent una persona relativament jove i amb molts anys de vida al davant.

Per donar-hi resposta, existeixen assegurances de vida risc específiques adreçades a persones sense càrregues familiars o a persones preocupades per tenir cobertura en cas de patir una invalidesa. La particularitat d’aquests productes és que són unipersonals, que tenen com a garantia principal la mort o la invalidesa de l’assegurat, i que el capital d’invalidesa és molt superior al de mort. Un exemple és Creand Vida Singles, única al Principat, que té com a característica principal que el capital d’invalidesa és deu vegades superior al de mort. També tenen garanties complementàries, com hores de serveis assistencials d’atenció domiciliària o l’avançament de despeses de sepeli.

Viure sol ja no té aquells prejudicis de fa tres o quatre dècades. Avui en dia, els singles tenen un significat més ampli i són tinguts en compte com un altre públic objectiu per a determinats productes i serveis que s’adapten més a les seves necessitats.