La importància de la planificació financera

Les finances personals tenen un paper crucial en la nostra qualitat de vida, i la planificació financera es converteix en una eina essencial per reduir la incertesa i l’estrès relacionat amb els diners. No importa l’edat que tinguem, tenir un pla financer ens ajuda a assolir els objectius i a viure amb més tranquil·litat. Si us sembla, comencem per definir què és la planificació financera: és el procés d’avaluar la nostra situació econòmica actual, establir objectius clars i desenvolupar estratègies per assolir-los. Això inclou gestionar ingressos, despeses, estalvis i inversions de manera eficient. Sembla obvi, però molts cops pensem que som massa joves, que ja ho farem o, amb el caos del dia a dia, anem fent sobre la marxa i no ho tenim marcat com a prioritari. I, com veureu, és fonamental.

Quins beneficis ens aporta? Ens permet saber exactament quants diners tenim, com els estem utilitzant i quins objectius volem aconseguir, cosa que ens dona més seguretat, més tranquil·litat. Amb una bona planificació, podem estalviar per a objectius específics com ara comprar una casa, viatjar o jubilar-nos còmodament.

Per crear aquests objectius, el primer pas és saber què volem aconseguir. Volem estalviar per a un viatge, comprar un cotxe, fer realitat un somni o pagar els estudis dels fills? Ens hem plantejat abans si tenim un fons d’emergència, o si el que tenim és suficient per estar tranquils? Aquest punt és clau, si no el tenim, aquest pot ser el punt de partida, ja que és un element essencial per poder assolir els objectius. Per què? Doncs perquè tenir un fons d’emergència fa que, quan hi hagi imprevistos, puguem comptar amb aquest coixí per fer-hi front i no haguem de reestructurar les nostres finances per assumir aquest cost.

Una vegada tenim clar què volem aconseguir, hi hem d’assignar un termini. Això ens ajudarà a determinar quant necessitem estalviar cada mes i assegurar-nos d’incloure els nostres estalvis com una partida fixa en el pressupost mensual. Una bona manera de fer-ho és configurar transferències automàtiques al nostre compte d’estalvis. Això ens assegura que estem estalviant regularment sense haver de pensar-hi.

Addicionalment, és molt important tenir en compte rendibilitzar els estalvis per no perdre poder adquisitiu. Com sabeu, la inflació afecta el nostre dia a dia i els diners que tindrem en un futur, per això és important no tenir tot el nostre patrimoni en metàl·lic, ja que la inflació en redueix el valor amb el temps, és a dir que, amb el mateix import, podrem comprar menys béns i serveis. Disminuiran els estalvis si no es gestionen adequadament. Us poso un exemple clar de com ens pot afectar: suposem que tenim 10.000 euros estalviats avui i que la inflació és d’un 3% anual, que no sembla gaire, però si els deixem en metàl·lic el valor disminuirà cada any, ja que el preu dels béns i serveis va augmentant, així que, si els deixem al compte corrent durant deu anys, equivaldran aproximadament a 7.640 €. Encara que al compte hi vegem 10.000 €, aquests no tenen el mateix valor, ja que ens permeten comprar menys béns i serveis que en el moment que els vam estalviar. Us havíeu plantejat mai que, si aquesta situació continua així, en només vint-i-tres anys tindrem la meitat de diners? Si no ho tenim en compte, arribarà el moment de jubilar-nos o de pagar la universitat del nostre fill i amb prou feines ens arribaran els estalvis.

Per tant, per mantenir el poder adquisitiu, és essencial invertir en actius que generin rendiments iguals o superiors a la taxa d’inflació. Diversificar és clau per minimitzar riscos i maximitzar rendiments. No és bo que posem tots els ous en una sola cistella, així que considereu invertir en diferents tipus d’actius. I recordeu, la jubilació també ha de ser un objectiu, i com més joves comencem a planificar, millor.