DSV Andorra: solucions logístiques a mida per a les empreses del país

La multinacional danesa de transport i logística internacional DSV, líder mundial en el sector, s’ha establert a Andorra amb l’objectiu d’oferir a les empreses del país solucions a mida per a les seves necessitats en matèria de transport internacional i logística adaptades a les especificitats del territori.

Des de començament d’any, DSV ha començat a operar a Andorra amb una oferta integral de prestacions logístiques que posa a disposició dels negocis del Principat una àmplia gamma de serveis de transport de mercaderies per terra, aire i mar, completats amb solucions avançades d’emmagatzematge i gestió duanera.

L’equip de DSV a Andorra destaca per la seva capacitat de personalitzar cada projecte, entre els quals s’inclouen suport a fires i congressos internacionals celebrats a Andorra, serveis especialitzats per al sector consumer, solucions per a projectes industrials i gestió de paqueteria i missatgeria.

DSV s’ha posicionat com un soci estratègic per a diversos sectors específics, incloent healthcare, logística hotelera, mercaderies de gran valor, e-commerce i altres activitats amb necessitats logístiques complexes. L’equip professional de DSV al nostre país ofereix així mateix assessorament especialitzat en gestió duanera, i internacionalització i operacions triangulars de comerç internacional, contribuint d’aquesta manera a l’expansió global de les empreses andorranes.

Líder en logística sostenible, DSV impulsa la transició cap a un sector més respectuós amb el medi ambient. Les seves innovadores solucions de Green Logistics ajuden les empreses a descarbonitzar les seves cadenes de subministrament, alineant-se amb els objectius de sostenibilitat de l’Agenda 2030.

Un impuls per a la competitivitat L’arribada de DSV a Andorra facilita l’accés a serveis logístics d’alta qualitat i alhora contribueix a la competitivitat de les empreses del país en un mercat global cada cop més exigent. Amb el suport d’aquesta multinacional, els negocis andorrans tenen ara un nou aliat estratègic per optimitzar les seves operacions i assolir els seus objectius internacionals.

DSV Andorra

Passatge d'Europa 1, Edifici El Bolet, PL4, oficina 47

AD500 Andorra la Vella, Andorra

Web DSV Andorra: https://www.dsv.com/es-es/sobre-dsv/dsv-andorra