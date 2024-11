Seguretat: per on començo?

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En un món amb la tecnologia present en gairebé totes les nostres activitats, la ciberseguretat és cada cop més essencial. Tot i que la majoria ja reconeix la necessitat de protegir-se, molts encara no saben per on començar ni quins recursos dedicar-hi. Aquest article es dirigeix a aquells que entenen la importància de la seguretat, però que necessiten orientació sobre com adaptar-la a la seva realitat.

No es tracta d’aplicar les mateixes mesures per a tothom; la ciberseguretat ha de ser un «vestit a mida» que s’adapti a les dimensions, l’activitat i els recursos de cada persona, família o empresa. A Andorra, on la proximitat i la confiança són fonamentals, la ciberseguretat proporcional té encara més valor. Des d’un usuari particular fins a una gran empresa poden implementar mesures de protecció sense importar el tipus de dades que gestionen. La clau és analitzar adequadament les necessitats i prendre decisions informades.

Ciberseguretat escalable per a tots

És un error pensar que la ciberseguretat és només per a grans corporacions, però també és un error pensar que les mesures han de ser les mateixes per a tothom. La realitat d’una joieria al centre d’Andorra la Vella és diferent de la d’un notari, una clínica veterinària o una gran entitat financera, i la seva seguretat ha de ser proporcional al tipus d’activitat, al risc associat i a les dades que gestionen.

La bona notícia és que la ciberseguretat es pot adaptar a la mida i els recursos de cada persona i organització. Aprofitem les dimensions petites del nostre país i les relacions properes per col·laborar i aplicar mesures proporcionades.

Analitzar les necessitats i els riscos

El primer pas és entendre què cal protegir. No es tracta d’implementar tecnologia avançada sense més ni més, sinó d’entendre els riscos reals. Plantegem-nos algunes qüestions bàsiques:

• Tipus de dades: En un entorn proper i de confiança, protegir la privacitat dels clients i la informació de l’empresa és essencial.

• Emmagatzematge: Cada tipus d’emmagatzematge (núvol, servidor local o dispositius personals) té riscos que requereixen estratègies específiques.

• Impacte d’una bretxa: Perdre dades confidencials pot afectar l’economia d’una petita empresa, però també la confiança general en el teixit empresarial del país.

Accions simples, grans resultats

La ciberseguretat, especialment al nostre país, pot semblar complexa o costosa, però independentment de les inversions elevades i els productes sofisticats, hi ha accions simples que poden marcar la diferència.

• Canviar contrasenyes dèbils

• Activar l’autenticació de dos factors

• Fer còpies de seguretat regulars

La clau és aplicar mesures adequades i assequibles per maximitzar la protecció, i trobar l’equilibri entre cost i benefici sense comprometre els recursos.

L’Agència Nacional de Ciberseguretat

Una altra bona notícia és que a Andorra tenim l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC), una institució que ofereix guies i eines pràctiques per a ciutadans, centres educatius i empreses. Comptar amb l’ANC és un bon punt de partida per començar a dissenyar les nostres estratègies de protecció, i ens recorda que la ciberseguretat és una responsabilitat compartida, en la qual tots tenim un paper.

Conclusió: Compromís amb una protecció justa i coherent

La seguretat digital al nostre país no es redueix a la tecnologia, sinó que requereix consciència, responsabilitat i proporcionalitat. Amb una visió clara de les nostres necessitats i la disposició d’aplicar mesures ajustades, tots podem implementar una ciberseguretat eficaç i accessible que garanteixi un entorn digital segur per a tothom.

Aquest procés comença amb una pregunta essencial: per on començo?