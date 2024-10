El zoo de Wall Street

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En els mercats financers, els animals hi tenen un paper simbòlic molt important i cadascun representa diferents tendències i comportaments de mercat. Dos dels animals més icònics són el bou (toro) i l’ós, si bé els mercats estan habitats per una fauna més àmplia.

El bou (toro) transmet força, resistència, i té tendència a atacar banyes amunt; això el fa el símbol perfecte d’un mercat alcista o bull market. Aquest mercat es caracteritza per un període prolongat d’augment dels preus dels actius financers, especialment de les accions, impulsat, en la majoria dels casos, per la confiança dels inversors, una economia en expansió i un creixement dels beneficis empresarials. A l’altra cara de la moneda, representant un mercat baixista o bear market, hi trobem l’ós. Aquest animal és conegut per la seva actitud defensiva i el seu estil d’atacar de dalt a baix amb les urpes. Els mercats baixistes es caracteritzen per una caiguda consistent dels preus dels actius financers (normalment, de més d’un 20%), un augment de la volatilitat i un pessimisme generalitzat entre els inversors.

A banda del toro i l'ós, altres animals característics de Wall Street són el llop i les ovelles. El primer representa els inversors agressius, astuts i oportunistes. Solen tenir coneixements de mercat i prenen decisions de forma independent, a vegades arriscades, buscant guanys ràpids. Per contra, les ovelles «segueixen el ramat», per la qual cosa són inversors que adopten el corrent i les tendències del mercat. Altres bèsties que podem trobar són els porcs i les gallines. Els porcs representen inversors avariciosos que prenen molts riscos per maximitzar guanys en períodes molt curts, sense tenir una estratègia clara ni coneixement del mercat, fet que els pot conduir a grans pèrdues. En canvi, les gallines representen els inversors extremament prudents.

Altres animals que han guanyat protagonisme els últims anys, quan parlem de política monetària, són els falcons i els coloms. Els primers defensen polítiques monetàries més restrictives, com ara pujades de tipus d’interès amb l’objectiu de mantenir la inflació sota control, encara que això pugui tenir conseqüències negatives per al creixement econòmic. En canvi, els coloms prefereixen una política monetària més expansiva, per estimular l’economia, encara que la inflació pugui ser una mica més elevada.

També hi podem trobar animals més exòtics, com per exemple el cigne negre, expressió utilitzada per descriure un esdeveniment inesperat que provoca que la volatilitat augmenti i desencadeni el pànic entre els inversors i fortes caigudes en els actius de risc. Altres expressions menys conegudes són els rinoceronts grisos i els elefants a l’habitació. Són dues metàfores utilitzades per descriure esdeveniments en els mercats financers. En ambdós casos hi ha una actitud de desatenció davant el risc, ja sigui perquè és incòmode abordar-lo (elefant) o perquè se’n subestima l’impacte immediat (rinoceront). Un exemple d’un rinoceront gris podria ser la crisi financera del 2008, ja que els riscos de les hipoteques subprime eren coneguts en la indústria, però no es van prendre mesures a temps.

Finalment, també trobem expressions que utilitzen animals per descriure el moment del mercat, com ara el rebot del gat mort (dead cat bounce), o per definir estratègies d’inversió, com ara els gossos del Dow (dogs of the Dow). El rebot del gat mort fa referència a un fet en què, després d’una forta caiguda en el preu d’un actiu, es produeix un augment breu i temporal, seguit d’una nova caiguda. Aquest moviment alcista és vist de forma puntual i no indica una recuperació sostenible, sinó una pausa o interrupció en la tendència baixista. Per acabar, invertir als gossos del Dow significa comprar les deu accions amb el rendiment per dividend més alt de les empreses que formen part de l’índex Dow Jones Industrial Average.

Com hem vist, la presència dels animals a Wall Street ens serveix tant per descriure situacions i estratègies de mercat com per reflectir les emocions humanes d’una manera fàcilment comprensible.