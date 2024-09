Com podem transformar una idea en una empresa viable?

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Segur que tots hem tingut en algun moment una idea que ens ha fet pensar: «Això podria ser un negoci!». Com podem transformar aquella idea brillant en un negoci real i viable? Per on comencem? Aquest estiu hem desenvolupat el Creand Summer Innovation Challenge, un programa en què hem treballat amb un grup de participants de les estades formatives d’estiu per ajudar-los a donar forma a les seves idees, seguint un procés estructurat que els permeti convertir-les en projectes viables.

El primer pas en aquest procés és identificar clarament el problema que la nostra idea vol resoldre. Imaginem que la nostra idea és crear una aplicació que ajudi la canalla a gestionar la seva setmanada. Aquesta aplicació podria resoldre un problema molt comú: la dificultat que tenen molts nens per aprendre a gestionar els seus diners de manera responsable. Aquesta identificació ens ajuda a definir la nostra proposta de valor i a comunicar millor el propòsit de la nostra idea als futurs usuaris.

El següent pas és investigar si hi ha prou interès i demanda per part del públic. Ho podem aconseguir a través d’enquestes, entrevistes i anàlisis de dades d’informes públics.

Un cop sabem que hi ha un mercat potencial, és important definir el nostre públic objectiu. En el cas de la nostra aplicació d’estalvi per a la canalla, podríem adreçar-nos principalment als pares que volen ensenyar als seus fills a gestionar els diners, i també a educadors interessats en l’educació financera infantil. Comprendre bé qui són els nostres usuaris ens permet adaptar la nostra solució a les seves necessitats específiques i fer-la més efectiva i atractiva.

Un altre pas crític és la creació d’un equip amb talent divers. Un bon equip és clau per portar a terme qualsevol projecte amb èxit. Cada membre de l’equip hauria d’aportar habilitats i coneixements complementaris. En el nostre exemple, podríem necessitar un desenvolupador d’aplicacions, un expert en disseny d’experiència d’usuari, un especialista en educació financera i algú amb experiència en màrqueting per arribar al públic objectiu.

Amb l’equip en marxa, cal pensar en la manera de generar ingressos. Definir un model de negoci clar és essencial per garantir que el projecte serà sostenible a llarg termini. Podem considerar models de subscripció, opcions freemium amb compres integrades, o fins i tot col·laboracions amb entitats financeres interessades a promoure l’educació financera. Cal explorar diferents models de negoci i escollir el que millor s’adapta a la nostra proposta.

Abans de llançar el producte complet, és fonamental crear un prototip. Aquest prototip ens permet visualitzar com serà la nostra aplicació i fer proves inicials amb un grup reduït d’usuaris. Cal provar la nostra idea amb usuaris reals abans d’invertir més temps i recursos en el desenvolupament complet.

Un cop el prototip ha estat provat i ajustat, és hora de desenvolupar un MVP (Producte Mínim Viable). L’MVP és una versió simplificada del producte final, amb només les característiques essencials. El seu objectiu és llançar el producte al mercat ràpidament per obtenir feedback real dels usuaris i validar el model de negoci en un entorn real. Aquesta fase és crucial per veure què funciona i què necessita millorar, abans de fer una inversió més gran.

Crear un negoci a partir d’una idea no és una tasca fàcil. No hi ha manera de garantir l’èxit, però seguir aquests passos ajuda a començar amb una base sòlida. Al Creand Summer Innovation Challenge hem seguit aquest camí amb els nostres participants de les estades formatives d’estiu, oferint-los les eines i els coneixements necessaris per transformar les seves idees en projectes reals. Amb perseverança, adaptabilitat i una bona preparació, una idea té més possibilitats de convertir-se en un negoci viable.