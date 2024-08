Saps com gestionar les teves emocions a l'hora d'invertir?

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La psicologia i la gestió de les emocions són tant o més importants que les matemàtiques a l’hora d’invertir. Sí, molts de vosaltres estareu pensant “Què diu aquest senyor? S’ha begut l’enteniment?”

Avui dia, invertir està a l’abast de tothom. Ho podem fer a través del nostre banc de confiança, a través d’aplicacions del mòbil o inclús amb la compra de béns mobles, com pot ser un cotxe o un pis. Des del meu punt de vista, el fet de democratitzar-se tant la facilitat d’inversió és un excel·lent pas endavant per tal que tothom tingui més oportunitats per créixer. Però està tothom preparat per invertir?

Aquí, en aquest precís punt, és on ens hem de plantejar què és el que realment volem. Després d’haver fet aquesta gran tasca interna d’introspecció, el següent pas hauria de ser esclarir quins són els objectius a aconseguir, quines eines volem utilitzar i quin horitzó temporal donarem per fer créixer el projecte. Finalment, i no menys important, tenir molt clars els límits que estem disposats a marcar per tal d’estar tranquils durant el camí.

De tot el que us he estat parlant, en finances, se’n diu gestió patrimonial. I si ho extrapoleu a la vida mateixa, deixant de banda per un moment les inversions, no dista gaire de com gestionem les relacions personals. La confiança, la comunicació assertiva i la determinació són factors clau per poder dur a terme un gran projecte a llarg termini. En l’àmbit de les inversions, hi ha un apartat que es diu behavioral finance que és l’àrea d’estudi centrada en com les influències psicològiques ens poden afectar a l’hora d’invertir.

Quan s’inicia la relació entre inversor i assessor financer, s’han d’haver paït bé els objectius a aconseguir i s’ha de traslladar la viabilitat del projecte que es vol assolir amb els límits que cada inversor vol marcar. És un fet vital ser sincers i gestionar les expectatives perquè, si no, més endavant, quan hi hagi moments volàtils es perdrà la confiança i dificultarà molt poder cenyir-se al pla establert. Citant a Peter Lynch, un dels millors inversors al llarg dels anys, “En les accions, com en l’amor, la facilitat del divorci no és una base sòlida per al compromís”.

Amb la finalitat de gestionar el millor possible les expectatives durant la construcció de la cartera d’inversions, s’ha de ser conscient de quins factors són controlables (endògens) i quins no ho són (exògens). Els factors endògens poden ser, per exemple, la quantitat recurrent que anem invertint o triar els moments de compra de les nostres inversions. Com a factors exògens, hi poden haver les recessions, les pujades de tipus d’interès o els conflictes geopolítics, que malauradament no podem controlar.

Dins del Behavioral Finance alguns dels principals factors influents són:

• Comportament de ramat: reproduir les mateixes inversions perquè ho fa tothom.

• Buit emocional: invertir irracionalment en moments de tensió.

• Ancorar-se: pensar que si un preu d’una companyia ha tocat cert nivell, després d’una correcció ho haurà de tornar a fer sense més racional.

• Aversió a la pèrdua: evitar vendre posicions quan no estan funcionant i tenim millors opcions a nivells de cost d’oportunitat amb més potencial per guanyar.

• Biaix de confirmació: només busquem confirmació externa en una inversió que volem fer ignorant les dades negatives.

• Biaix d’experiència: pensar que per haver encertat prèviament, sempre anirà tot bé obviant possibles senyals d’alerta.

Encara penseu que la psicologia i la gestió de les emocions no són igual d’importants que els números a l’hora d’invertir?

Dit això, us convido a buscar assessorament de professionals de la inversió per tal de poder dur a terme amb excel·lència la vostra planificació patrimonial.