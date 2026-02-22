Quaresma
Amb el ritu de la imposició de la cendra que hem celebrat aquest dimecres hem iniciat la Quaresma.
Tan sols afirmar que hem començat un camí que ens durà cap a la Pasqua i podria ser que la Quaresma transcorregués sense adonar-nos-en, com aquell que deixa passar els dies perquè la Pasqua ja arribarà.
En canvi, si qualifiquem aquest temps com un camí de renovació i de conversió que ens durà a la Pasqua és perquè ens hem adonat del que suposa aquest camí que hem de recórrer. La diferència està en l’actitud que mantindrem durant la Quaresma.
Així doncs, si volem aprofitar aquest temps caldrà implicar-nos en aquest camí de conversió.
El papa Lleó, en el seu missatge per a la Quaresma, ens dona unes indicacions per a viure amb profunditat aquest camí quaresmal. En primer lloc, destaca la importància d’escoltar la Paraula de Déu. Perquè així com Déu va escoltar el clam del seu poble al país d’Egipte, avui l’escolta de la Paraula “ens educa per a una escolta més veritable de la realitat [...] i les Sagrades Escriptures ens fan capaços de reconèixer la veu que clama des del patiment i la injustícia, perquè no quedi sense resposta”.
En un segon moment es refereix al dejuni com una pràctica que ens disposa a l’acollida de la Paraula de Déu i ens fa adquirir un estil de vida més sobri. El papa Lleó ens convida a “abstenir-nos d’utilitzar paraules que afecten i fereixen el nostre proïsme i ens exhorta a esforçar-nos per aprendre a triar les nostres paraules amb cura i cultivar la bondat”.
I, per finalitzar el seu missatge, emmarca l’escolta i el dejuni en el context comunitari, perquè estem cridats a viure durant aquest temps un camí compartit. Per això el papa ens recorda que “la conversió no només concerneix la consciència de l’individu, sinó també l’estil de les relacions, la qualitat del diàleg, la capacitat per deixar-se interrogar per la realitat...” És en aquest context que cal situar l’escolta de la Paraula per fer més atenta la nostra oïda a Déu i als més necessitats, desarmar el nostre llenguatge perquè així les nostres comunitats contribueixin a construir la civilització de l’amor.
Que tinguem un bon camí quaresmal!