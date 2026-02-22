Eduquem en la solidaritat, Mans Unides
Mans a les mans! Deixem les tristeses. Deixem als afanys. Posem tot seguit les mans a les mans
Surto de la vesprada de Mans Unides, dijous 12 de febrer, celebrada a l’auditori de MoraBanc de l’avinguda Meritxell. Naia Aguilar ha compartit el projecte Totorani, amb el qual es vol bastir una escola al poble de Robanda (Tanzània). Naia, noia de 22 anys, exalumna del col·legi Sant Armengol, ens saluda: “L’educació que transforma més enllà de l’aula”. Jordi Casal, exmonitor d’AINA i president de Mans Unides, presenta la Naia, protagonista d’un dels projectes als quals dona suport Mans Unides 2026. El Jordi ressalta que Mans Unides prioritza els projectes encaminats a l’educació dels infants i joves. Ens convida a unir les mans per fer del somni una realitat per al bé dels vuitanta infants ruandesos sense escola.
Les paraules de la Naia i del Jordi em duen a cantar amb els ainistes una vegada més:
Mans a les mans! Deixem les tristeses. Deixem els afanys. Posem tot seguit les mans a les mans. Així reviurem un amor d’infants que compartirem amb tots els germans!
El Jordi Casal ho canta de bell nou per animar la campanya 2026: “Declarar la guerra a la fam i alimentar la pau”.
Mans Unides es creà els anys seixanta del segle passat. AINA veié la llum l’estiu de 1976. Mans Unides i AINA estan units per projectes de desenvolupament centrats en l’educació, la formació del jovent i la salut comunitària. El garbuix de societat que ens fa patir, el cofoisme de tants ciutadans, la ignorància que causa desigualtats vergonyoses i la pobresa extrema només podran ser superats amb l’educació. No millorar l’educació condueix un país a la mediocritat. Enric Canela, catedràtic emèrit, escriu a la Tribuna del Punt Avui: “L’educació ens garanteix el benestar de tots en tots els aspectes socials, materials, educacionals, de salut i de qualitat de vida, sense oblidar els més vulnerables”. El bisbe del Congo Belga, Mgr Iluku, diu als joves: “Sigueu la veu dels sense veu. Cal millorar la vida dels ensenyants amb salaris decents, però també amb la construcció d’infraestructures escolars que falten arreu del país”.
Amb tota la raó del món, el MCECC, la FEMN i AINA tenim el lema: Educar en el lleure. AINA, a la mà meritxel·liana oberta, estesa i plena de valors, hi ha afegit la I d’Inclusió. “Deixem la tristesa”, cantem. Superar-la passa per l’educació. Donar un bon cop de mà als altres és la mà que ens estira per aixecar-nos de les crisis, per superar les tarteres de la nostra ascensió al Comapedrosa. El voluntariat, des del qual a l’estiu doneu quinze dies de les vacances, se us recompensa amb l’autoestima tan necessària per «deixar-se estimar i estimar». Els amics Montserrat i Eduard em diuen: “Sols rebrem allò que hem donat. Sols ens acaronarà l’amor que hem donat. Sols ens alegraran els somriures que hem regalat... Sols ens farà reposar el caminant cansat que hem hostejat i hem atès... pau i bé”.
La Júlia Remolins, monitora de casa i de borda, escriu en la formació del mes de novembre, responent la pregunta “Ets feliç de poder servir la comunitat andorrana?”: “Sí, molt. Crec que és important poder ensenyar fora de les aules altres temes de valors igual d’importants que les matemàtiques o la història. I, com he dit, també em fa feliç poder servir perquè sé segur que jo també aprendré coses noves”.
Espigolo pensaments de saviesa africana que guardo a la meva agenda:
Feliços aquells que em diuen que no soc un estrany, perquè m’estimen i em respecten.
Feliç aquell que m’asserena amb el seu bon fer i, si és precís, vigila al meu costat durant la nit, i es queda vora meu en el camí de la vida.
Mahatma Gandhi va escriure: “Agafa un somriure i regala’l a qui mai l’ha tingut. Descobreix una font i fes banyar-s’hi a qui viu en el fang. Descobreix la vida i explica-la a qui no la sap entendre. Descobreix l’amor i fes-lo conèixer al món”.
El president Jordi Casal demana conversar en la formació del mes de Mans Unides amb els joves d’AINA. Posa damunt la taula tres preguntes. Gràcies de seguir la seva conversa:
Quines són les causes de la pobresa extrema al nostre món?
Quins reptes ens proposa la pobresa del Tercer Món?
Carla Riestra, Cooperand, educadora dels nens i nenes del carrer de Bolívia, ens pregunta: “Hi ha motius per creure en el demà? Sí o no? Per què sí? Per què no?”.
He pregat per la consecució dels projectes de Mans Unides d’Andorra 2026 a la meva Confident, que dona generosament la mà a tothom:
Meritxell, nostra Mare i Patrona, Vós heu rebut del vostre Fill la gràcia d’estimar.
Vós sou la primera Cooperand, i Vós i el vostre Fill a la falda mireu amb ulls maternals tots els pobres de la terra.
Faig meva la reivindicació amb la qual la Naia acabà la presentació del projecte de Robanda (Tanzània): “La justícia davant la desigualtat fa que els somnis no se’ns escapin”.