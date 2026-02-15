Mare de Déu de Lourdes - Dia del malalt
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes celebra avui el Dia del Malalt. Amb motiu d’aquesta XXXIV Jornada Mundial del Malalt, el papa Lleó XIV ha enviat un missatge que titula: «La compassió del samarità: estimar portant el dolor de l’altre»
El Papa pren com a punt de reflexió aquesta coneguda paràbola de Jesús: Un home que viatjava de Jerusalem a Jericó va ser assaltat per lladres que el deixaren mig mort a la vora del camí. Un sacerdot i un levita passaren de llarg, però un samarità es va compadir d’ell, li embenà les ferides, el portà a l’hostal i pagà perquè el cuidessin.
L’amor no és passiu, sinó que surt a l’encontre de l’altre
El Papa fa una reflexió en la qual constata que vivim immersos en la cultura de la immediatesa, de les presses, així com també de l’exclusió i la indiferència, que ens impedeix aturar-nos en el camí per a mirar les necessitats i els sofriments que hi ha al nostre voltant. El samarità de la paràbola quan va veure el ferit no va passar de llarg, sinó que, amb mirada oberta i atenta, se li acostà i feu amb ell acte de solidaritat.
Escriu el Papa, en el seu missatge, que l’amor no és passiu, sinó que surt a l’encontre de l’altre. Ja ho entenem, ser proïsme no depèn de la proximitat física o social, sinó de la capacitat i de la decisió d’estimar. Per això, el cristià és el proïsme de qui sofreix. No solament amb simples gestos de filantropia, sinó amb signes evidents i constatables que impliquen donar-se un mateix.
L’amor al proïsme és la prova tangible de l’autenticitat de l’amor a Déu. El remei veritable per a les ferides de la humanitat és un estil de vida fonamentat en l’amor fratern que té l’arrel en l’amor de Déu.
El Papa acaba el missatge posant-se sota l’empara de la Mare de Déu de Lourdes, salut dels malalts, i demanant la seva ajuda per a tots els qui sofreixen, els necessitats de compassió, d’escolta i de consol.