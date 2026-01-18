Un sol cos, un sol Esperit, una sola esperança
Tota aquesta setmana, des d’avui fins diumenge vinent, celebrem a l’Església l’Octavari de Pregària per la Unitat dels Cristians. Vuit dies en què els creients estem convidats a pregar per la unitat de tots els seguidors de Jesús. Volem respondre així el desig de Jesús quan deia: “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin amb nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat” (Jn 17,21). El lema, per enguany, són unes paraules de la carta de Sant Pau als cristians d’Efes: “Un sol cos, un sol esperit, una sola esperança”.
Preguem per la unitat de tots els seguidors de Jesús
Sant Pau raona perquè ens hem d’esforçar per assolir la unitat: perquè tots els seguidors de Jesús formem un sol cos, el cos de Crist, que és l’Església.
- El concepte d’”un sol Cos” reflecteix la naturalesa de l’Església. El cristianisme transcendeix les fronteres culturals i nacionals, unint els creients de tot el món en la fe i l’esperança.
- Subratllant la importància de la unitat, sant Pau hi ajunta “un sol esperit”, per referir-se a l’Esperit Sant que assisteix aquesta comunió i dona a l’Església els mitjans per dur terme la seva missió.
- Afegeix encara l’apòstol “una sola esperança”. Vol dir que tots els cristians tendim al mateix destí: la vida eterna amb Crist.
- En un món on les tradicions i les expressions de fe cristina són múltiples, la carta als efesis ens recorda que tots els creients formem “un sol cos” de Crist. Aquesta unitat no és pas una qüestió d’uniformitat, sinó un compromís comú davant les veritats fonamentals de la fe cristiana.
La unitat no és un simple ideal, és una missió divina que afecta el cor de la nostra identitat cristiana. La maduresa espiritual implica acceptar les nostres diferències tot buscant la unitat. Així testimoniem l’amor, la donació, el servei generós de Jesucrist, mentre encarnem en la nostra vida l’essència dels seus ensenyaments.