Acabant un Any Jubilar
El 9 de maig de 2024 el Papa Francesc signava la butlla de convocatòria del Jubileu 2025 titulada: “L’Esperança no defrauda”. El 24 de desembre de l’any passat el Papa obria la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere del Vaticà donant inici al Jubileu de l’Esperança. En els dies successius obrí també la Porta Santa a la Presó de Rebibbia, un gest significatiu per portar misericòrdia i esperança també a la presó. Les Portes Santes també s’obriren a les Basíliques Majors de Roma: Sant Joan del Laterà, Santa Maria Major i Sant Pau Extramurs.
Únicament en aquests cinc llocs s’ha obert la Porta Santa. No s’havia d’obrir en cap altre temple del món. Això ha portat que uns 31 milions de pelegrins hagin passat per alguna Porta Santa a Roma.
En les altres diòcesis del món, seguint la butlla de convocatòria del Jubileu, els bisbes celebraren l’inici de l’Any Jubilar el 29 de desembre de 2024 en les pròpies catedrals i decretaren quin serien els “Temples Jubilars” per peregrinar-hi i viure el Jubileu de l’Esperança. Al nostre bisbat d’Urgell en foren designats dos: la Catedral de Santa Maria d’Urgell i la Basílica del Sant Crist de Balaguer.
Durant tot aquest Any Jubilar hem pogut viure la gràcia d’un Jubileu, tant si hem pogut passar una Porta Santa com si l’hem viscut en un Temple Jubilar. Hem tingut l’oportunitat de pelegrinar físicament i espiritualment guiats per l’Esperit Sant que, en paraules del Papa Francesc, “és qui irradia en els creients la llum de l’esperança: Ell la manté encesa com una flama que mai no s’apaga, per donar suport i vigor a la nostra vida. L’esperança cristiana, de fet, no enganya ni defrauda, perquè està fundada en la certesa que res ni ningú no podrà separar-nos mai de l’amor diví”.
Donem gràcies a Déu per tot el que hem viscut en aquest Any Jubilar, pel camí recorregut com a pelegrins d’esperança, per tot el que hem rebut i hem experimentat en aquest Jubileu que avui es clou en totes les diòcesis del món. Avui tindrem l’Eucaristia de clausura de l’Any Jubilar a la nostra Catedral de Santa Maria d’Urgell. També a la ciutat de Roma s’està celebrant el tancament de les Portes Santes. El Papa Lleó XIV tancarà la darrera Porta Santa que es troba a la Basílica de Sant Pere del Vaticà el proper dia 6 de gener i clourà aquest Any Jubilar. El proper Jubileu serà el 2050, seguint la periodicitat dels 25 anys, però abans tindrem la gran celebració del Jubileu extraordinari del 2033, tot commemorant els 2000 anys de la Redempció de Crist del qual estem celebrant el seu naixement, al costat de Maria i Josep.