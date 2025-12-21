La verge tindrà un fill
Fa uns dies, parlava dels personatges del temps d’Advent. Vàrem presentar el profeta Isaïes i el precursor del Messies, Joan Baptista. Ens restava la figura de la mare, la Verge Maria, de qui vàrem celebrar la festa de la Immaculada Concepció i avui trobem referida en l’evangeli de Mateu, a través del somni del seu promès, Josep. Maria confia al seu promès el misteri iniciat en ella: per l’acció de l’Esperit Sant espera un fill. Josep, que l’estimava amb passió, sorprès davant la nova confiada per la seva promesa, vol retirar-se per deixar que Déu faci la seva obra en ella. Però serà Déu mateix qui, per mitjà del somni, fa conèixer a Josep la seva missió d’espòs de Maria i fer de pare de Jesús.
El text de l’evangeli ens fa notar que així es duia a terme la paraula que ja havia anunciat el profeta Isaïes. Vegem-ne l’entorn i el contingut:
Ens situem al segle VIII aC. El rei d’Assíria, Tiglat-Pileser III, conquerí Damasc i feu tributari el rei de Samaria. Ara vol avassallar també Jerusalem. Hi és de rei Acaz, que fou un bon rei i governant. Davant el perill cerca coalicions amb els reis veïns perquè l’ajudin davant l’atac dels assiris. Aquestes coalicions sempre es pagaven cares: especialment, en tributs econòmics i ajudes militars.
El profeta Isaïes va a veure el rei Acaz i li recorda que Déu ha fet una promesa a la seva dinastia i que, per tant, no cerqui aliances amb els veïns, sinó que tingui fe i confiança en Déu. Acaz justificarà la seva negativa a escoltar Isaïes amb paraules de la Bíblia de no temptar el Senyor.
I és aleshores que Isaïes, en nom de Déu, vol donar a Acaz un signe: “La verge tindrà un fill i li posarà Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres”.
La tradició teològica, tant del món jueu com després del món cristià, han interpretat aquest text atribuït a Maria. Ella és la verge que ha de tenir un fill, com a signe que Déu és al costat dels homes. Isaïes sempre va entreveure el Messies com un home especialment ple de l’Esperit Sant, el “Déu amb nosaltres”.
Un any més tenim l’oportunitat de celebrar per Nadal el naixement del Messies, gràcies a la generositat d’una noia verge.